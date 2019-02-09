رسميا - اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميا تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير إلى ما بعد لقاء القمة بين الأحمر والزمالك في 30 مارس المقبل.

وأعلن الأهلي، رفضه القاطع لتغيير مباراة الدوري لتصبح مواجهة بين الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وهو القرار الذي كان سيصدره المجلس خلال الساعات المقبلة، بعدما رفض بيراميدز مواجهة الأهلي في الدوري قبل أن يتواجه الأهلي والزمالك في الدوري معا، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال بيان رسمي لاتحاد الكرة: "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وكان مصدر باتحاد الكرة قد أكد لـFilGoal.com أن القرار الذي سينهي الأزمة الحالية بعد رفض بيراميدز خوض اللقاء في موعده الحالي، وقرار الأهلي برفض تعديل المواجهة لتصبح في كأس مصر، سيكون هو التأجيل لتقام بعد شهر مارس، عقب موقعة الأهلي والزمالك والتي تقام يوم 30 مارس المقبل والمؤجلة من الدور الأول.

وشدد المصدر على أن بيان الأهلي فتح الباب أمام تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعدما رفض تعديلها لتكون مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أن القرار هو الوحيد الذي سينهي الأزمة الحالية بين الناديين.

الأهلي أصدر يوم السبت 8 قرارات نارية من بينها مقاطعة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في البطولات العربية والتقدم بشكوى للكاف، مع التمسك بعدم المساس بترتيب مبارياته في الدوري (طالع التفاصيل).

8 قرارات نارية من الأهلي - مقاطعة اتحاد الكرة وشكوى للكاف.. عدم المشاركة في البطولات العربية ⚽ pic.twitter.com/ONWz19DYvV — FilGoal (@FilGoal) February 9, 2019

سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قد حضر اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لجميع الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وشمل جدول الأعمال بندين، الأول عن تغيير الملاعب لكل ناد في الفترة المقبلة بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بيونيو المقبل.

ويتطلب تنظيم كأس الأمم إغلاق بعض الملاعب من أجل صيانتها على أن تكون مجهزة تمام قبل انطلاق البطولة وهو ما يترتب عليه بحث الأندية عن ملاعب أخرى لإقامة مباريات الدوري المقبلة.

أما البند الثاني فكان يتحدث عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في المستقبل القريب في مسابقة الدوري ودراسة مساهمة الأندية في تنفيذ ذلك.

وبحث مرتجي في الاجتماع مع ممثلي الأندية البندين المشار إليهما في جدول الأعمال قبل أن يتطرق عضوان من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن جدول الدوري.

وهنا رفض خالد مرتجي مناقشة ذلك الأمر من الأساس متمسكا ببيان مجلس إدارة الأهلي الذي شدد على التزام النادي بإقامة المباريات وفقا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل وعدم المساس به.

وتضامن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع ممثل النادي الأهلي بسبب عدم وجود بند مناقشة تعديلات على جدول الدوري المصري في جدول الأعمال المرسل للأندية.

ثم حضر رئيس الزمالك بصفته ممثلا لناديه قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن ذلك مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أصدرت في 30 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا بجانب تغريمه 40 ألف يورو.

وبعد ذلك دخل الثنائي خالد مرتجي ورئيس الزمالك في مشادة كلامية أعلن فيها ممثل الأبيض غضبه من حديث عضو الأهلي قائلا: "أنا الذي لا يشرفني التواجد معك".

وفي النهاية قرر خالد مرتجي والانسحاب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أن رئيس النادي محمود الخطيب أصيب بحالة من عدم الرضا من الأحداث التي شابت اجتماع الأندية، وخاصة هجوم رئيس الزمالك على ممثل الأهلي في الاجتماع، خالد مرتجي. (طالع التفاصيل)

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