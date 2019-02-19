مدير الكرة في المقاصة يكشف سبب الطرد المثير للجدل للاعب دجلة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 11:03

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة سبب الطرد المثير للجدل الذي خرج على إثره لاعب وادي دجلة، اليوناني فاسيليوس بوزاس، في الدقيقة 23 من مباراة الفريقين أمس الاثنين.

وقال هويدي في تصريحات لإذاعة 9090: "اللاعب اليوناني أشار لإبراهيم نور الدين بأنه مجنون".

وشدد "شاهدت الأمر بعيني، وأخبرت به مسؤولي دجلة بين شوطي المباراة".

أخبار متعلقة

بيان رسمي – النجوم: نتمسك بكل كلمة أشرنا إليها ضد إبراهيم نور الدين رئيس النجوم ينفجر مهاجما إبراهيم نور الدين: ضُرب بسبب أفعاله.. يعبث بكرة القدم في الجول يكشف – أصداء أزمة الأهلي والإنتاج.. موقف عقاب نور الدين وتقنية الفيديو

وطرد نور الدين بوزاس بإنذارين متتاليين في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي فاز بها مصر للمقاصة على وادي دجلة 2-1.

وشهد اللقاء قرارا جدليا آخر، وهو عدم احتساب كرة بدت وأنها تخطت خط مرمى دجلة كهدف لمصر للمقاصة.

ومعلقا على ذلك الأمر قال هويدي: "الحكم الخامس يسبب مشاكل كثيرة، أرى ضرورة إلغائه في ظل عدم حله للمشاكل".

وارتفع رصيد المقاصة إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 مباراة.

أما دجلة فتجمد رصيده عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 لقاء.

اقرأ أيضا:

جونيور أجايي.. عندما تكون الرهان الفائز دائما

بالفيديو – لندن تخضع لسولشاير.. يونايتد يهزم تشيلسي ويقصيه من الكأس

طلعت يوسف يهاجم اتحاد الكرة ويُصرح: سنخوض لقاء الزمالك بأي تشكيل

عبد الحفيظ لـ في الجول: أجايي أبدى مرونة في التجديد وسعداء بالحفاظ على لاعب بقيمته

الأهلي يعلن تجديد تعاقد أجايي

مصر للمقاصة وادي دجلة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري - بيراميدز في ضيافة الجونة 10 دقيقة | الدوري المصري
هل يفاجئ هاري كين الجميع ويعود أمام بيرنلي؟ 13 دقيقة | أوروبا
"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس 14 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – الجونة بقيادة رباعي الأهلي وجدو.. وبيراميدز بقوة ضاربة ودكة قوية 36 دقيقة | الدوري المصري
بونوتشي يكشف رفضه الانضمام إلى ريال مدريد 46 دقيقة | أوروبا
ماذا ينتظر صلاح من مواجهة بايرن؟ معادلة نجم ريال مدريد وتخطي توريس وروماريو ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك