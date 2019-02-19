مدير الكرة في المقاصة يكشف سبب الطرد المثير للجدل للاعب دجلة

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة سبب الطرد المثير للجدل الذي خرج على إثره لاعب وادي دجلة، اليوناني فاسيليوس بوزاس، في الدقيقة 23 من مباراة الفريقين أمس الاثنين.

وقال هويدي في تصريحات لإذاعة 9090: "اللاعب اليوناني أشار لإبراهيم نور الدين بأنه مجنون".

وشدد "شاهدت الأمر بعيني، وأخبرت به مسؤولي دجلة بين شوطي المباراة".

وطرد نور الدين بوزاس بإنذارين متتاليين في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي فاز بها مصر للمقاصة على وادي دجلة 2-1.

وشهد اللقاء قرارا جدليا آخر، وهو عدم احتساب كرة بدت وأنها تخطت خط مرمى دجلة كهدف لمصر للمقاصة.

ومعلقا على ذلك الأمر قال هويدي: "الحكم الخامس يسبب مشاكل كثيرة، أرى ضرورة إلغائه في ظل عدم حله للمشاكل".

وارتفع رصيد المقاصة إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 مباراة.

أما دجلة فتجمد رصيده عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 لقاء.

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