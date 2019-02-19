الاتحاد الإسباني: نظام جديد لكأس السوبر.. وستقام خارج إسبانيا

كأس السوبر الإسباني قد يشهد نظاما جديدا.. دورة رباعية وإقامة مباريات خارج إسبانيا.

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن اقتراح نظام جديد لكأس السوبر يضم 4 فرق تتنافس على اللقب مع إقامة المباريات خارج البلاد.

وسيضم النظام الجديد بطل الدوري ووصيفه إضافة إلى بطل كأس الملك ووصيفه على شكل مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائي.

وستقام النسخة الأولى من ذلك النظام هذا العام قبل أسبوع من بداية مسابقة الدوري في موسمها الجديد بمجرد الحصول على موافقة الأندية، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا.

وأوضح روبياليس أن جميع المباريات ستقام في مدينة واحدة وعلى عدة أيام سعيا لجلب مزيد من الاهتمام لهذه المسابقة.

وكان برشلونة قد حقق لقب العام الماضي بعد التغلب على إشبيلية بهدفين لهدف في مدينة طنجة المغربية.

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