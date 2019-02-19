كيف يتغلب كلوب على أزمة دفاع ليفربول ضد بايرن؟ فابينيو أو حل استثنائي

منذ أن انتقل فيرجيل فان دايك إلى ليفربول ودفاع الفريق الإنجليزي في تحسن مستمر، مما فتح باب للنقاش: هل التحسن يأتي بسبب انتداب المدافع الهولندي أم لتطوير يورجن كلوب للمنظومة الدفاعية لفريق؟ سؤال ربما نجد إجابته الليلة.

ليفربول يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مباراة يغيب عنها فان دايك للإيقاف بعد تراكم البطاقات الملونة في دور المجموعات.

غياب فان دايك الذي يستخلص الكرة بمعدل 0,9 في المباراة ويشتتها 5 مرات سيفقد ليفربول أحد أهم دروعه الدفاعية. إلا أن الهولندي لن يكون الغائب الوحيد.

جو جوميز الذي يعد اكتشاف الموسم لـ كلوب حتى الآن يستمر في الغياب بسبب الإصابة، كما أن الشكوك تحوم حول مشاركة ديان لوفرين في اللقاء بسبب إصابته أيضا، مما يُعني أن ليفربول لا يمتلك في قائمته الدفاعية إلا جويل ماتيب فقط.

فكيف سيعوض كلوب غياب فان دايك؟ ويتلغب على أزمته الدفاعية؟

فابينيو

ربما يجد كلوب ضالته في فابينيو. لاعب الوسط البرازيلي يعتبر بمثابة الجوكر الذي قد يحمل الحل.

بجوار ماتيب قد نرى فابينيو في خط الدفاع. لما لا؟ بعدما شارك كمدافع مع كلوب في مباراتين هذا الموسم. ضد برايتون في الدوري وضد ولفرهامبتون في الكأس.

أمام برايتون في الدوري الإنجليزي تألق فابينيو ونجح في الحفاظ على شباك ليفربول نظيفة. إذ فاز بكل الصراعات الهوائية خلال اللقاء واستخلص الكرة مرتين وشتتها 5 مرات بالإضافة لاعتراضها مرة واحدة.

فابينيو أيضا كان مميزا في عملية تحضير الهجمة -وهو الأمر الذي يطلبه كلوب من مدافعيه- فأكمل 85% من تمريراته.

لكن في تلك المباراة لعب فابينيو بجوار فان دايك. وقد يختلف الأمر حال تواجده بجوار ماتيب، مثلما اختلف ضد وولفز في الكأس حين بدأ المباراة بجوار لوفرين الذي غادر بعد 6 دقائق فقط ويكملها رفقة المدافع الناشئ كي يانا هيفر ويخسر ليفربول بهدفين مقابل هدف.

حل استنثائي

قد يفضل كلوب أن يدفع بـ نابي كيتا وجيني فينالدوم وجيمس ميلنر في وسط الملعب من أجل الضغط المستمر على لاعبي بايرن ميونيخ، وذلك دون الاستغناء عن القائد جوردان هندرسون. لذا ربما نشاهد هندرسون يلعب في الدفاع.

بجوار ماتيب ومع ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبيرتسون سيكمل هندرسون رباعي دفاع ليفربول.

مشاركة لوفرين

حال جاهزية لوفرين للمشاركة لن يجد كلوب مشكلة في اختيار ثنائي قلب الدفاع، لكن ربما يواجه مشكلات أكبر خلال المباراة نظرا للأخطاء الفردية للمدافع الكرواتي وزميله ماتيب، من سوء تمركز وعدم القدرة على التمرير السليم تحت ضغط بالإضافة لبطئ الثنائي وعدم قدرتهم على اللعب في خط دفاع متقدم وهو الأسلوب المفضل لـ كلوب.

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على كل حال، ربما تدحض مباراة ميونيخ النظرية التي تقول إن كلوب هو سبب تطوير دفاع ليفربول، وتضيف رصيد أكبر لـ فان دايك كواحد من أفضل مدافعي العالم، أو تثبت إن قدرات كلوب الدفاعية تطورت عما كان عليه في بداية رحلته مع الفريق.

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