رسميا - الأهلي يسلم شكواه للكاف والأوليمبية بسبب "انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة"

أرسلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة الأولمبية المصرية بسبب ما وصفه بـ "انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها".

وكان خالد مرتجي ممثل الأهلي قد انسحب من اجتماع اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الماضي بسبب حضور رئيس الزمالك الموقوف من الاتحاد الإفريقي عن ممارسة أن نشاط رياضي يخص كرة القدم لمدة عام منذ سبتمبر الماضي.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك الموقوف بحضور الاجتماع والذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على دعم الشكوى بخمس مستندات رسمية تؤكد أن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع ممثلي الأندية كان رسميا وليس تنسيقيا كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للاتحاد.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع "وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونا في حق ممثل الأهلي خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات كاف صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك".

سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في اليوم للرد على ما جرى في اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قد حضر اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لجميع الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وشمل جدول الأعمال بندين، الأول عن تغيير الملاعب لكل ناد في الفترة المقبلة بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بيونيو المقبل.

ويتطلب تنظيم كأس الأمم إغلاق بعض الملاعب من أجل صيانتها على أن تكون مجهزة تمام قبل انطلاق البطولة وهو ما يترتب عليه بحث الأندية عن ملاعب أخرى لإقامة مباريات الدوري المقبلة.

أما البند الثاني فكان يتحدث عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في المستقبل القريب في مسابقة الدوري ودراسة مساهمة الأندية في تنفيذ ذلك.

وبحث مرتجي في الاجتماع مع ممثلي الأندية البندين المشار إليهما في جدول الأعمال قبل أن يتطرق عضوان من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن جدول الدوري.

وهنا رفض خالد مرتجي مناقشة ذلك الأمر من الأساس متمسكا ببيان مجلس إدارة الأهلي الذي شدد على التزام النادي بإقامة المباريات وفقا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل وعدم المساس به.

وتضامن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع ممثل النادي الأهلي بسبب عدم وجود بند مناقشة تعديلات على جدول الدوري المصري في جدول الأعمال المرسل للأندية.

ثم حضر رئيس الزمالك بصفته ممثلا لناديه قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن ذلك مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أصدرت في 30 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا بجانب تغريمه 40 ألف يورو.

وبعد ذلك دخل الثنائي خالد مرتجي ورئيس الزمالك في مشادة كلامية أعلن فيها ممثل الأبيض غضبه من حديث عضو الأهلي قائلا: "أنا الذي لا يشرفني التواجد معك".

وفي النهاية قرر خالد مرتجي والانسحاب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

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