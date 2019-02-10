صورة - هل هذا محمد صلاح الذي نعرفه؟

الأحد، 10 فبراير 2019 - 12:52

كتب : FilGoal

نجوم مصر في افتتاح أكاديمية فينوورد

بعد استعادة حساسية التهديف التي غابت لمباراتين ظهر نجمنا المصري محمد صلاح بشكل جديد على المستوى الشخصي.

صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

شعر محمد صلاح ولحيته كانا العلامة الأبرز في شكل الدولي المصري.

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لكن صلاح تخلى عن لحيته يوم الأحد، وأظهر ذلك في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

صلاح لم يفعل ذلك منذ نحو 5 سنوات، حين كان لاعبا في صفوف تشيلسي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

محمد صلاح ليفربول

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