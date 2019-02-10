رد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي على تصريحات سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي قال فيها إن الأهلي سيواجه بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر في الأسبوع الأخير من شهر فبراير.

وقال فؤاد لـFilGoal.com: "في البداية، أنا لم أسمع تصريحات سيف زاهر وقرأت عنها فقط والعهدة على الراوي".

وشدد "في حالة تصريحه بذلك، فإن الأمر يحمل شيئا من التضارب".

وأكمل "لا أعرف إن قال سيف زاهر هذا الأمر بصفته عضوا في المجلس أم بصفته الإعلامية".

وأكد "لو قاله بصفته الإعلامية، لا أعرف إذا كان قاله بشكل خبري في برنامجه أم كضيف في برنامج. سيف زاهر ليس متحدثا بإسم اتحاد الكرة".

واستدرك فؤاد "الأهلي أعلن موقفه بكل صراحة ووضوح".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا أمس السبت أكد فيه " الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه"

وبعدها، قال بيان لاتحاد الكرة "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

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