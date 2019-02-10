يتجه الجهاز الفني للزمالك لمنح أيمن حفني صانع ألعاب الفريق المزيد من الدقائق في الفترة المقبلة، بعد حسمه لمواجهة الفريق ضد النجوم في الجولة 21 من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الجهاز الفني لم يشد فقط بمستوى حفني بعد مشاركته بديلا ضد النجوم وتسجيله هدف الفوز، بل أيضا بالتزامه وعدم تسببه في أي مشاكل في فترة ابتعاده عن المشاركة.

المكافأة تقترب من حفني، وهي المزيد من دقائق المشاركة بالقميص الأبيض في المباريات المقبلة.

سجل أيمن حفني هدف الزمالك الأول في شباك النجوم بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته كبديل.

وشارك حفني بديلا في الدقيقة الـ69 بدلا من إبراهيم حسن. وفي الدقيقة الـ72 انطلق حميد أحداد بالكرة من الجهة اليسرى، ليتعرض لإعاقة وتذهب الكرة لأوباما الذي يرسل عرضية قوية، قابلها حفني بلمسة في المرمى مسجلا هدفه الأول هذا الموسم.

الهدف هو الأول لحفني هذا الموسم مع الزمالك، والذي لم يشهد مشاركات كثيرة.

وشارك صاحب الـ33 عاما في مباراتين فقط هذا الموسم بالدوري باحتساب مباراة اليوم، بجانب مباراتين أخرتين في كأس مصر، صنع فيهما هدفين.

من جهة أخرى، يعد الهدف هو الثاني لـ"الحاوي" كما يلقبه جمهور الزمالك، في شباك عصام الحضري. الهدف السابق كان بقميص مصر للمقاصة في شباك الزمالك حين كان الحضري حارسا للقلعة البيضاء، وفاز الزمالك حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكذلك، أشاد الجهاز الفني للزمالك بأداء قلب دفاع الفريق محمد عبد السلام في مباراة النجوم، بعد أن اضطره غياب حمدي النقاز وإيقاف حازم إمام للعب كظهير أيمن.

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