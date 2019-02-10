مستشار الأهلي القانوني يجيب لـ في الجول: لماذا لا يمكن التراجع عن شكوى السعيد وأهلي جدة

الأحد، 10 فبراير 2019 - 14:25

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

فسر حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي سبب عدم إمكانية تراجع النادي عن شكوى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق السابق، والحالي لبيراميدز، ونادي أهلي جدة.

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com: "لا يمكننا التراجع عن الشكوى لأن ذلك يضعنا تحت طائلة المخالفات الإدارية".

وأضاف "تلك الأموال مستحقة لصالح النادي، وعدم تحصيلها مخالفة قانونية على الأهلي لذا يجب أن نستمر في الشكوى حتى الحكم فيها".

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وكان الأهلي تقدم بشكوى سابقة لاتحاد الكرة المصري يطالب فيها بحفظ حقوقه في عملية انتقال عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة إلى بيراميدز، قبل أن يتوجه بنفس الشكوى لـ فيفا.

وباع الأهلي عبد الله السعيد لنادي أهلي جدة السعودي في الصيف الماضي، مع وجود شرط في التعاقد يمنع انتقاله لأي نادي في مصر دون حصول الأهلي على مليوني دولار.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز في يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع أهلي جدة.

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