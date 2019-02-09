قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مجلس إدارة القلعة الحمراء استند في شكواه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 5 نقاط، منها أن اجتماع اتحاد الكرة كان رسميا وأيضا وجود جدول أعمال. وذلك حسب تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر :"استند الأهلي على 5 بنود لإثبات أن الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ليس وديا بل رسميا".

وواصل "البنود كالتالي: الأول، قرار الدعوة للاجتماع جاء بشكل رسمي عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي عقد بمقر الاتحاد في 2 فبراير الماضي، وأعلن قراره رسميا لوسائل الإعلام بدعوة رؤساء الأندية أو من ينوب عنهم".

وأضاف "الثاني، أن الدعوة التي تلقتها الأندية من مجلس إدارة الاتحاد وفي مقدمتهم الأهلي، كانت ضمن مكاتبة رسمية وبتوقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وكذلك ختم الاتحاد نفسه".

وتابع "البند الثالث، تمثل في استجابة الأهلي للدعوة لأنها رسمية وأرسل لاتحاد الكرة خطابا بتاريخ 3 فبراير يطلب فيه جدول أعمال الاجتماع المشار إليه لعرض الموضوعات المطروحة للنقاش على مجلس إدارة الأهلي قبل تكليف أحد أعضائه بنقل وجهة نظر النادي إلى الحضور في ذات الاجتماع".

واسترسل "البند الرابع، جاء من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد على الأهلي بخطاب أخطره من خلاله بجدول الأعمال والذي تضمن بندين، ملف الملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادا لكأس الأمم 2019 وما يترتب على ذلك من تعديلات في المسابقات وإدخال نظام حكم الفيديو في التحكيم".

وأتم "البند الخامس هو حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على دعوة الصحفيين والإعلاميين لمؤتمر صحفي للإعلان عن قراراته التي تعقب الاجتماع المشترك مع رؤساء الأندية، وهو ما حدث بالفعل وقام أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد بإعلان القرارات في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا رسميا يوم السبت تضمن 8 قرارات نارية، أبرزها مقاطعة اتحاد الكرة والبطولات العربية والالتزام بجدول المباريات المعلن سلفا حتى نهاية شهر مارس. (طالع كافة القرارات من هنا)

سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في اليوم للرد على ما جرى في اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قد حضر اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لجميع الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وشمل جدول الأعمال بندين، الأول عن تغيير الملاعب لكل ناد في الفترة المقبلة بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بيونيو المقبل.

ويتطلب تنظيم كأس الأمم إغلاق بعض الملاعب من أجل صيانتها على أن تكون مجهزة تمام قبل انطلاق البطولة وهو ما يترتب عليه بحث الأندية عن ملاعب أخرى لإقامة مباريات الدوري المقبلة.

أما البند الثاني فكان يتحدث عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في المستقبل القريب في مسابقة الدوري ودراسة مساهمة الأندية في تنفيذ ذلك.

وبحث مرتجي في الاجتماع مع ممثلي الأندية البندين المشار إليهما في جدول الأعمال قبل أن يتطرق عضوان من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن جدول الدوري.

وهنا رفض خالد مرتجي مناقشة ذلك الأمر من الأساس متمسكا ببيان مجلس إدارة الأهلي الذي شدد على التزام النادي بإقامة المباريات وفقا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل وعدم المساس به.

وتضامن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع ممثل النادي الأهلي بسبب عدم وجود بند مناقشة تعديلات على جدول الدوري المصري في جدول الأعمال المرسل للأندية.

ثم حضر رئيس الزمالك بصفته ممثلا لناديه قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن ذلك مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أصدرت في 30 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا بجانب تغريمه 40 ألف يورو.

وبعد ذلك دخل الثنائي خالد مرتجي ورئيس الزمالك في مشادة كلامية أعلن فيها ممثل الأبيض غضبه من حديث عضو الأهلي قائلا: "أنا الذي لا يشرفني التواجد معك".

وفي النهاية قرر خالد مرتجي والانسحاب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يرد عبر في الجول على عمل الحكم الخامس للقاء الحدود في أكاديمية النادي

اتحاد الكرة يجيب.. ماذا لو السندبيسي يعمل في أكاديمية لا تتبع الأهلي؟

خبر في الجول – اتحاد الكرة يحقق فورا في واقعة الحكم الخامس.. وعقوبات قد تصل للجميع

عبد الفتاح عن عمل السندبيسي بأكاديمية الأهلي لـ في الجول: إذا ثبت ذلك فيستحق شطبه

مواجهة عمرها 24 عاما.. الزمالك يتحدى الحضري للمرة 36