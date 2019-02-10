10 رسائل من القيعي.. أزمة اتحاد الكرة وصفقات الصيف و"نادي الدولة"

خرج عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي للحديث عن أزمة اتحاد الكرة وبيان النادي وبداية العمل على صفقات الصيف.

القيعي تحدث مع برنامج (الماتش) على قناة صدى البلد بخصوص بيان اتحاد الكرة وتصريحاته عن "نادي الدولة".

وينقل FilGoal.com أبرز 10 تصريحات لـ القيعي..

** قرارات مجلس إدارة الأهلي ليست محلا للنقاش وطرح الآراء. البيان واضح للغاية ولا يحتاج لأي شيء آخر.

** بقرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز، انتهت الأزمة ولا داعي لأي اجتهادات أخرى.

** نتمنى ألا تحدث أي أزمات أخرى ولكن هناك بعض الأمور مازالت مُعلقة ولا أعرف هل انتهت أم ستنفجر. طالما تتواجد التعليقات، دائما ستتواجد ردود الأفعال. لا أقدر على التنبؤ بالغيب.

** ما العيب في أن نكون نادي الدولة؟ البعض يستخدم بعض الكلمات لإرهاب أصحاب المواقف. الحالة الصحية التي يكون عليها أي مجتمع تكون بسبب التحام الشعب مع الدولة.

** الأهلي نادي الدولة إذا كان سيريحكم ذلك. نادي الدولة بأننا متسقين مع أهداف الدولة ومصالحها وأهدافها ونسعى لنصبح نموذجا مشرفا وراقيا لها. نسعى لوضع الرياضية المصرية في المكانة التي تتمناها الدولة، ومن هنا فنحن نادي الدولة. لا نتحامل على أي أحد ولا نُفرط في حقوقنا.

** ماذا علي أن أقول في أزمة الحكم الخامس؟ الكل يعلم الآن أن الأكاديمية لا تخص الأهلي. ليس من حق أي أحد استخدام اسم وصورة الأهلي إلا باستئذانه. ليس لنا أي علاقة بتلك الأكاديمية.

** نعم بدأنا بالفعل العمل على صفقات الصيف المقبل من الآن. نتلقى بشكل يومي ترشيحات ونحن نعمل لأنه من الوارد في أي لحظة أن يحدث أي تغيير مثل تلقي النادي عرضا لا يمكن رفضه أو حدوث إصابة طويلة أو عدم التجديد للاعب معين أو أي شيء من هذا القبيل. يجب أن نكون جاهزين دائما بأكثر من بديل.

** بدأنا بالفعل في فكرة التمويل في الصفقات من الآن. نُجهز ونحدد ميزانية الانتقالات. إذا ما طُلب مني أي بديل في أي مركز، يجب أن نكون على أتم الجاهزية.

** أمير توفيق جاء في توقيت ليس سهلا ولكننا نُكمل بعض. محمد فضل قطع مراحل في الصفقات إلى جانب الدعم والتعاون من الجميع. رأيت في أمير توفيق المواصفات الرائعة كشاب يمتلك رغبة وشغف العمل لـ الأهلي، مثلما رأيتها في محمد فضل.

** واثق من نجاح محمد فضل في منصبه الجديد كمدير لبطولة أمم إفريقيا. واثق من نجاحه وأتمنى فقط أن يتلقى المساعدة في العمل وألا يكون هناك أي حالة من الحرب.

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