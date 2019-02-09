بيراميدز: العاصي أشرف على تجديد معلول.. هل علمتم الآن أننا لا نُحارب أحدا

استشهد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز بما وصفه بـ"سهولة تجديد" عقد علي معلول مع الأهلي ليؤكد بأن ناديه "لا يُحارب الأهلي ولا يُحارب أي أحد".

وقال عفيفي: "بعد تعيين محمد جمال العاصي كمدير تنفيذي للنادي، تعالت الأصوات بسبب عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة التي ترعى علي معلول وجونيور أجايي ووليد أزارو".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "الكل تحدث عن أن العاصي سيُحارب الأهلي ولكن اليوم أثبت أننا لا نُحارب أي أحد".

وأوضح "علي معلول جدد مع الأهلي ودون أن نسمع بوجود أي صعوبة في المفاوضات أو أي شيء. التجديد جاء تحت إشراف محمد جمال العاصي".

وأشار "بيراميدز لا يُحارب أي أحد ولا يريد أي شيء من أي أحد".

وأكمل حديثه قائلا: "علي معلول جدد دون أي أزمات".

الأهلي أعلن بشكل رسمي اليوم السبت تجديد عقده علي معلول لمدة 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

وليد صلاح الدين

وتطرق عفيفي للرد على وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد، قائلا: "وليد صلاح الدين تحدث عن معاملة اتحاد الكرة للثلاثي، بيراميدز والأهلي والزمالك، بشكل خاص عكس باقي الفريق".

واستمر "وليد صلاح استشهد بأن بيراميدز واجه الداخلية ليلا وليس صباحا. ولكن مع كل احترامي الشخصي له ولكنه يقول إن الثلاثي يُعامل بشكل خاص وهذا ليس صحيحا والدليل أن الأهلي والزمالك لا يلعبا في ملعب العباسية – جهاز الشرطة-".

وتابع "كما أنه يقول بأن بيراميدز لا يلعب صباحا، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق. بيراميدز واجه الإنتاج الحربي في الصيف ال الرابعة عصرا".

وشدد "ما قيل يعد انتهاكا لـ بيراميدز وكان يجب علي الرد".

اتحاد الكرة

وتحدث عفيفي عن بيان اتحاد الكرة الخاص بتأجيل مواجهة بيراميدز أمام الأهلي، قائلا: "لسنا مع خلاف شخصي مع أي أحد. كنا فقط نطالب بتكافؤ الفرص وهذا حقنا".

وواصل "نشكر اتحاد الكرة على القرار وإنجازهم للعقل ومبدأ تكافؤ الفرص. منفتحون تماما لأي اقتراحات من اتحاد الكرة طالما أنهم لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأتم "بيراميدز يعد ناديا مصريا يسعى دائما للخير".

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز لبعد إقامة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

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