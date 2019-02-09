6 أرقام تحققت لأول مرة من فوز الزمالك على النجوم

انتصر الزمالك على النجوم بهدف واحد، ومن أول لمسة لأيمن حفني ليواصل الفارس الأبيض تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري.

فوز الزمالك حقق العديد من الأرقام التي تحدث لأول مرة. فوز أول ومشاركة أولى لبعض اللاعبين.

يرصد لكم FilGoal.com ستة أرقام تحققت لأول مرة من فوز الزمالك على النجوم.

















































































































































































































































الفوز الأول

حقق الزمالك فوزه الأول على النجوم تاريخيا في بطولة الدوري. الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم فجر مفاجأة كبرى في الدور الأول وفاز بهدف صلاح أمين، لكن لمسة حفني كتبت انتصار الزمالك هذه المرة.

يذكر أن الزمالك واجه النجوم سابقا أيضا في كأس مصر وكان الفريق باسم نجوم المستقبل وقتها ويلعب في دوري الدرجة الثانية، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

أيمن حفني

سجل أيمن حفني أمام النجوم هدفه الأول هذا الموسم مع الزمالك بمختلف البطولات. صاحب الـ33 عاما شارك في أربع مباريات هذا الموسم بين الدوري والكأس، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

وواصل حفني بهذا الهدف تسجيله في الدوري بشكل متتالي، ليصل إلى الموسم الخامس على التوالي الذي يسجل فيه أهدافا في بطولة الدوري بعدما كان قضى موسم 2013/2014 معارا لنادي أهلي طرابلس الليبي.

الحضري دائما

في الوقت الذي كانت فيه تلك المباراة هي الثالثة بين الزمالك والنجوم تاريخيا، فهي الـ36 في تاريخ مواجهات الزمالك وعصام الحضري.

حرس الحضري عرين النجوم لأول مرة اليوم أمام الزمالك، وهو الفريق الخامس الذي يحمل صاحب الـ45 عاما قميصه أمام الفارس الأبيض.

حقق الزمالك انتصاره الـ13 أمام الفرق التي يحرس مرماها عصام الحضري، مقابل 15 انتصارا للحضري.

بوطيب غائب

تواجد خالد بوطيب كأساسي مع الزمالك لأول مرة في الدوري أمام النجوم بعدما تواجد كأساسي أمام جور ماهيا في الكونفدرالية.

ورغم وصوله للمباراة الرابعة مع الزمالك، لكن المغربي صاحب الـ31 عاما لم يسجل أي هدف حتى الآن.

حميد أحداد

الأمر نفسه ينطبق على المغربي الآخر حميد أحداد، فرغم أنه يلعب مع الزمالك منذ بداية الموسم، لكن مباراة النجوم كانت ظهوره الأساسي الأول مع الفارس الأبيض منذ وصوله.

صاحب الـ24 عاما ضرب عارضة الحضري، لكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن مع الزمالك.

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام كان أحد الوافدين الجدد على الزمالك في بداية الموسم، لكنه شارك مع الفريق من قبل.

صاحب الـ21 عاما شارك هذه المرة كظهير أيمن ولأول مرة بعدما كان يشارك في مركزه الأصلي كقلب دفاع.

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