رسميا - الأهلي يعلن تجديد عقد معلول وكريم نيدفيد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تجديد عقد ثنائي الفريق الأول علي معلول وكريم وليد "نيدفيد".

وصرح عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا :"تم تجديد عقد علي معلول لمدة 3 مواسم".

FilGoal.com كان قد علم في وقت سابق عن أن الأهلي قد بدأ مفاوضات تجديد عقد ظهيره الأيسر معلول، وأشار إلى أن معلول أبدى موافقة مبدئية، لكن الدولي التونسي طلب مناقشة التفاصيل الخاصة بالتجديد.

وينتهي تعاقد صاحب الـ52 مباراة دولية مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

علي معلول يبلغ من العمر 29 عاما ويلعب للأهلي منذ صيف 2016 بعد أن انتقل له من الصفاقسي التونسي.

ولعب معلول 79 مباراة مع الأهلي سجل فيهم 9 أهداف وصنع 24 هدفا.

وواصل "كذلك تم التجديد لكريم نيدفيد، لمدة 5 مواسم".

وأشاد مدير الكرة بالنادي الأهلي بتمسك الثنائي بفريقه ورغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء وذلك بالتوافق مع رغبة النادي وحرصه على بقاء الثنائي لأطول فترة ممكنة.

كريم وليد "نيدفيد" ناشيء الأهلي والذي خرج معارا في وقت سابق إلى حرس الحدود ووادي دجلة فيتواجد مع الفريق الأول منذ صيف 2016.

وشارك كريم خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين، ولعب بقميص الفريق في 58 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

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