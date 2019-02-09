شوبير ردا على فتح الله: هذا ليس دورك على الإطلاق

السبت، 09 فبراير 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

أحمد شوبير

رد أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على تصريحات محمود فتح الله مدافع النجوم الخاصة باحتمالية إلغاء الدوري.

وقال شوبير: "كل التقدير والاحترام لـ محمود فتح الله. كل الحب له وأنا أقدره بشدة".

وأردف خلال ظهوره عبر أون سبورت "ولكنه ليس دوره على الإطلاق أن يتحدث عن اكتمال الدوري من عدمه".

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وواصل "لنضع الضوابط. ليس دور أي لاعب أو أي مدرب أن يتحدث عن استكمال الدوري من عدمه، هذا يعد دورا لمجالس الإدارات".

وأشار "يجب ألا يخرج اللاعب خارج الإطار الخاص به".

وكرر "كل الاحترام لـ فتح الله ولكن ليس دوره على الإطلاق أن يقول ذلك".

محمود فتح الله تحدث عقب خسارة النجوم أمام الزمالك، قائلا: " بنسبة 90% أعتقد أن الدوري لن يكتمل". (طالع التفاصيل)

الزمالك فاز على النجوم بهدف أيمن حفني في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الزمالك جاء في الدقيقة 71 عن طريق البديل أيمن حفني.

تسديدة حفني بعد متابعة عرضية يوسف إبراهيم "أوباما" كسرت صمود عصام الحضري وهزت شباك النجوم.

الزمالك "الثابت" حقق انتصاره الـ 15 هذا الموسم ووصل للنقطة 48 مغردا وحيدا في الصدارة.

ولم يعرف الزمالك طعم الخسارة في الدوري إلا مرة وحيدة فقط كانت أمام النجوم في الدور الأول. بينما تعادل الفريق 3 مرات آخرهم أمام بيراميدز.

حفني تكفل ليأخذ بثأر الزمالك من النجوم.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

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