فتح الله: أتمنى فوز الزمالك بالدوري لكن أخاف إلغاء البطولة

لم يخف محمود فتح الله مدافع النجوم رغبته في رؤية الزمالك متوجا بلقب الدوري المصري الممتاز لكن أبدى تخوفه من عدم اكتمال البطولة بسبب مشاكل تحيط بها.

وقال لاعب الزمالك السابق لقناة أون سبورت:"الدوري قوي لكن الفرق المتنافسة على اللقب قليلة والباقي يتصارعون على البقاء في البطولة". ثم تابع بنبرة قلقة "أعتقد الدوري لن يكتمل بنسبة 90% بسبب المشاكل. نحن اللاعبون أول من يتأذى لذلك، أمنياتي للموسم الحالي أن نبقى في البطولة وأن يتوج الزمالك".

وأثنى فتح الله البالغ عمره 36 عاما على الزمالك رغم فوزه بصعوبة يوم السبت على النجوم بهدف في الجولة 21 للدوري "هذا الموسم الفريق مختلف، يستطيع العودة بقوة بعد التعثر. هو النادي الأقوى. لعبنا لقاء جيدا وخسرنا بشرف. هاجمنا حتى بعد استقبالنا للهدف، تفاصيل صغيرة جعلتنا نخسر".

وواصل لاعب مصر السابق "التغيير في تشكيلة الزمالك لم يؤثر سلبا على الفريق، لعب بخمسين مهاجم وكان البدلاء بنفس مستوى الأساسيين. إذا غاب عنصر أو اثنين الفريق لا يتأثر".

وتوجه فتح الله بعد اللقاء لمصافحة مسؤولي الزمالك الذي دافع عن ألوانه لسبعة مواسم (من 2007 إلى 2014).

وأتم فتح الله "الزمالك بيتي، خيره علي، من لعب يوما فيه يظل زملكاويا حتى يموت".

















































































































































































































































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