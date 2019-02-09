سهم الفارس حفني يخترق صمود النجوم وينصر الزمالك "الثابت"

عندما احتاج الزمالك لفارس يطلق سهمه في شباك خصمه، ظهر أيمن حفني. ظهور جاء معه هدف الانتصار في شباك النجوم.

الزمالك فاز على النجوم بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

هدف انتصار الزمالك جاء في الدقيقة 71 عن طريق البديل أيمن حفني.

قبل مواجهة النجوم، شارك حفني في 69 دقيقة فقط في الدوري.

والآن حفني يثبت للجميع بأنه مازال الفارس الذي يقدر على تصويب سهمة في شباك الخصوم.

تسديدة حفني بعد متابعة عرضية يوسف إبراهيم "أوباما" كسرت صمود عصام الحضري وهزت شباك النجوم.

الزمالك "الثابت" حقق انتصاره الـ 15 هذا الموسم ووصل للنقطة 48 مغردا وحيدا في الصدارة.

ولم يعرف الزمالك طعم الخسارة في الدوري إلا مرة وحيدة فقط كانت أمام النجوم في الدور الأول. بينما تعادل الفريق 3 مرات آخرهم أمام بيراميدز.

حفني تكفل ليأخذ بثأر الزمالك من النجوم.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

البداية

كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على خطة هجومية بحته.

حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن. كلهم عناصر تواجدت على أرض الملعب.

فرجاني ساسي حمى وسط الزمالك وحيدا مع غياب طارق حامد للإيقاف وعدم الدفع بـ محمود عبد العزيز "زيزو"

رغم القوة الهجومية لـ الزمالك إلا أن النجوم بدأ أفضل.

النجوم ضغط في البداية ولكن ضغطه كان بعيدا عن مرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

ورفض النجوم التراجع للدفاع مع بداية سيطرة الزمالك على مجريات اللعب.

بعد مرور 17 دقيقة، تحولت السيطرة لـ الزمالك.

الزمالك ورغم الوفرة الهجومية إلا أنه لم يخلق الفرص على مرمى النجوم.

45 دقيقة صامدة لـ النجوم وبلا فرص لأي فريق على مرمى الآخر.

طوفان أبيض

الأمور اختلفت في الشوط الثاني. الزمالك ضغط بقوة من أجل كسر نظافة شباك عصام الحضري.

الفرص الخطيرة بدأت مع وصول الدقيقة 53.

تسديدة صاروخية من حميد أحداد من داخل منطقة جزاء النجوم يفشل الحضري في التصدي لها.

لكن العارضة تعاطفت مع الحضري لتحرم الزمالك من هدف أول محقق وتحرم أحداد من هدفه الأول بقميص الفريق الأبيض.

بعدها كاد عمر السعيد أن يسجل هدفا ولا أروع لـ الزمالك في مرمى النجوم.

تسديدة على الطائر من عمر السعيد تمر بجوار القائم بقليل وتحرم الزمالك من هدف جديد.

طوفان الزمالك مستمر على مرمى عصام الحضري وسط غياب تام لفريق النجوم هجوميا.

في الدقيقة 64 أطلق محمود علاء تسديدة صاروخية جديدة كادت تهز شباك الحضري لولا أنها مرت بجوار القائم.

حفني يا رباه

عندما احتاج جروس لتغيير ينتج الضربة الأولى لـ الزمالك، قرر الدفع بـ أيمن حفني.

حفني شارك في الدقيقة 70 بدلا من إبراهيم حسن. تغيير أول لـ الزمالك.

ولم يحتج حفني لأكثر من دقيقتين فقط ليضع الزمالك في المقدمة.

حفني يترجم عرضية يوسف أوباما ويسجل لـ الزمالك في مرمى النجوم من أول لمسة.

هدف حفني هو الأول له هذا الموسم مع الزمالك.

قبل مواجهة النجوم، شارك حفني في 69 دقيقة فقط بينما في كأس مصر شارك في مباراتين وصنع هدفين.

والآن حفني يثبت للجميع بأنه مازال الفارس الذي يقدر على تصويب سهمة في شباك الخصوم.

ما بعد الهدف

في الدقيقة 82 شارك محمد عنتر بدلا من حميد أحداد كتغيير ثاني لـ جروس.

بينما تدخل أحمد سامي مدرب النجوم ليدفع بـ إسلام الفار بدلا من أيمن الغباشي في محاولة تعديل النتيجة.

الحضري تألق مرتين أمام خالد بوطيب.

مرة من رأسية بعد عرضية أيمن حفني، ومرة من تسديدة صاروخية في الدقيقة 86.

واحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد الجديد.

الزمالك ينتصر على النجوم.

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