كلوب: لم يخبرني أحد عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مارس

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لم يتلق أي طلب بشأن عدم انضمام محمد صلاح نجم فريقه إلى معسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس، مشيرا إلى أن النجم المصري لم يخبره بشيء كذلك.

وصرح كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث قائلا: "لم يتواصل معي أي أحد".

وأضاف "محمد صلاح لم يخبرني بشيء، لذا سنرى ما سيحدث".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن هناك اتجاه داخل منتخب مصر لعدم استدعاء صلاح إلى معسكر شهر مارس المقبل.

ويشهد شهر مارس المقبل توقفا دوليا في الفترة من 18 إلى 26، ويواجه منتخب مصر نظيره النيجر في آخر جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بجانب ودية ضد نيجيريا.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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