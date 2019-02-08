الجيش البوركينابي يعلن ضم بانسيه

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

أريستيد بانسيه

أعلن نادي الجيش البوركينابي ضم أريستيد بانسيه نجم النادي المصري السابق.

وكشف نادي الجيش البوركينابي عن التعاقد مع بانسيه اليوم الجمعة، ومنحه الرقم 15.

ولعب بانسيه مع النادي المصري خلال الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس، ليخرجه النادي البورسعيدي من قائمة الفريق للموسم الجاريز

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صاحب الـ34 عاما من النجوم التاريخيين لمنتخب بوركينا فاسو، إذ شارك في 73 مباراة دولية، سجل فيهم 22 هدفا.

وكشف النادي المصري خلال انتقالات يناير الماضي، عن عدم شفاء بانسيه، وبالتالي عدم قيده في قائمة الفريق وبقائه على داخل قائمة الانتظار.

ولعب بانسيه 19 مباراة مع المصري. سجل فيهم ثمانية أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

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