الزمالك يبعد النقاز عن مواجهة النجوم

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 18:12

كتب : أحمد شوقي

اتحاد طنجة - الزمالك

فضل الجهاز الفني للزمالك إراحة حمدي النقاز لاعب الفريق بإبعاده عن مواجهة النجوم يوم السبت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر المدرب السويسري كريستيان جروس عدم الدفع باللاعب بعد شعوره بآلام في القدم خلال الحصص التدريبية الأخيرة.

وأوصى طبيب الزمالك بإراحة اللاعب التونسي البالغ عمره 26 عاما.

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وشارك لاعب منتخب نسور قرطاج في 9 مباريات بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وأرسل تمريرة حاسمة.

وكان في التشكيلة الأساسية للفريق في آخر مباراة خاضها والتي خسرها أمام جور ماهيا الكيني يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري ورصيده 45 نقطة بعد خوضه لـ18 لقاء.

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