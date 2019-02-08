مؤتمر جوارديولا: يجب لعب مواجهة تشيلسي كنهائي.. ومتفاجئ من سفر ميندي لهونج كونج

اعتبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهة فريقه أمام تشيلسي بمثابة لقاء نهائي وذلك قبل الصدام بينهما يوم الأحد بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

بيب تطرق إلى المميزات التي يتمتع بها منافسه اللندني، كما شهد المؤتمر واقعة طريفة بشأن لاعبيه بينجامين ميندي.

وكل الآتي على لسانه خلال المؤتمر الصحفي للقاء.

"آسف جدا، تعازي لجميع عائلات ضحايا حريق فلامنجو. أنا أسف جدا، إننا نساندهم في هذا الموقف الصعب، ونتمنى ألا يتكرر هذا الأمر مجددا".

"فينسنت كومباني وبينجامين ميندي غير متاحين لمباراة تشيلسي. إصابة ميندي في الغضروف ليست سهلة يحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة، لايمكن أن تعود إلى التمارين لمدة يومين وتعتقد أنك ستكون جاهزا للمشاركة".

"أعرف مايريدونه تشيلسي وما سيفعلونه، لديهم فريق بمنظومة جيدة دفاعية وهجومية، بالنسبة لنا يجب أن نلعب المباراة كمباراة نهائية، يجب أن نعتبرها كذلك".

"ميندي في هونج كونج؟ واو، لا أعلم، قال لي إنه سيذهب لباريس. هونج كونج بعيدة جدًا، سأقوم بتنزيل إنستاجرام، الوضع لن يكون على ما يرام إن كان فعلا في هونج كونج".

"ساري يقول أنكم الأفضل في أوروبا؟ شكرا له لكن أفضل فريق في أوروبا هو ريال مدريد، آخر ثلاث سنوات هم أبطال القارة".

"عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يقولون إن عليك تغيير فلسفتك، لا، أنت عليك تطويرها، عندما تغير فلسفتك، اللاعبون ينظروك لك ويقولون: هذا المدرب خائف، هذا المدرب لا يثق بنفسه ولا بعمله".

"لقد لعبنا مباراة أكثر منهم، ليفربول، توتنام وتشيلسي لديهم مباراة إضافية. لكن لا يمكننا أن ننكر هذا الأمر، قبل بضعة أيام كان يمكننا أن نتأخر في الترتيب بفارق سبع نقاط".

"غدا ليفربول سيلعبون قبلنا، لا اظن أنهم يشعرون بالضغط، هم يريدون اللعب جيدا والانتصار. سوف ينافسون حتى النهاية، يجب أن ننتصر في مبارياتنا هذا كل ما في الأمر".

سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة بالتساوي مع ليفربول الثاني، مع أفضلية مباراة أكثر للسماوي.

أما تشيلسي فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 50 نقطة.

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