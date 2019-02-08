قائمة الزمالك – ظهور أول لـ زيزو.. عودة مدبولي وحفني وغياب النقاز أمام النجوم

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 17:57

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - مصر للمقاصة

يظهر الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو" لأول مرة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة النجوم.

الزمالك يواجه النجوم في السادسة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

قائمة الزمالك تشهد غياب طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة

مدرب النجوم لـ في الجول: تكرار الفوز؟ الزمالك أصبح أفضل.. وشارة فتح الله ليست أزمة للحضري ستانلي: تجربتي مع الزمالك ممتعة.. والعودة للدوري المصري واردة آل الشيخ ورئيس الزمالك يتفقان على دعم النادي في أربعة محاور "لاعب عالمي واستاد جديد"

ويعود أحمد مدبولي وأيمن حفني للظهور من جديد في قائمة الزمالك نفس حال محمود عبد الرحيم "جنش" الذي انتهى إيقافه محليا ليعود للظهور من جديد.

واختار كريستيان جروس 19 لاعبا في قائمة الزمالك ليس من بينهم محمد إبراهيم وحمدي النقاز ومصطفى فتحي.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام.

الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بينما النجوم في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا:

كلوب يتحدث عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر

لأول مرة منذ فيرجسون.. سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

برشلونة يعلن غياب نجمه لـ4 أسابيع.. لن يلحق بالكلاسيكو

وفاة 10 أشخاص في حريق بمقر تدريبات فلامنجو البرازيلي

ليفربول يحقق أرباحا قياسية.. ويطيح بأرسنال من مركزه

تخليدا لذكرى سالا.. رئيس نانت يعلن حجب القميص رقم 9

في الدوري الزمالك النجوم

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجيش البوركينابي يعلن ضم بانسيه 10 دقيقة | الدوري المصري
ميندي يرد على جوارديولا: كنت أمزح.. لم أسافر إلى هونج كونج 35 دقيقة | أوروبا
هدية جديدة من معلول.. حمدي فتحي يفتتح سجله التهديفي مع الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
هيريرا: راشفورد سيكون غير قابل للإيقاف.. وهذا ما يميز ماتا ولينجارد رغم عدم مهاريتهما 50 دقيقة | أوروبا
بقرار الحكم الخامس.. إلغاء هدفا لـ الحدود في مرمى الأهلي ساعة | الدوري المصري
الزمالك يبعد النقاز عن مواجهة النجوم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا"

قد ينال إعجابك