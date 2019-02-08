قائمة الزمالك – ظهور أول لـ زيزو.. عودة مدبولي وحفني وغياب النقاز أمام النجوم

يظهر الوافد الجديد أحمد سيد "زيزو" لأول مرة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة النجوم.

الزمالك يواجه النجوم في السادسة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

قائمة الزمالك تشهد غياب طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإيقاف.

ويعود أحمد مدبولي وأيمن حفني للظهور من جديد في قائمة الزمالك نفس حال محمود عبد الرحيم "جنش" الذي انتهى إيقافه محليا ليعود للظهور من جديد.

واختار كريستيان جروس 19 لاعبا في قائمة الزمالك ليس من بينهم محمد إبراهيم وحمدي النقاز ومصطفى فتحي.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام.

الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بينما النجوم في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

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