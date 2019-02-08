مؤتمر كلوب عن: توضيح مواقف المصابين وموعد عودة تشامبرلين.. ومقارنة مع سيتي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إصابة جو جوميز مدافع الفريق قد تبعده لمدة تصل إلى 6 أسابيع، كما حدد موقف أكثر من لاعب مصاب في صفوف الحمر أبرزهم أليكس أوكساليد تشامبرلين والذي يتعافى من الإصابة القوية التي لحقت به خلال الموسم الماضي.

وصرح كلوب قائلا: "ديان لوفرين مازال متواجدا خارج الحسابات".

وأضاف "ترينت أليكسندر أرنولد تدرب بشكل جيد وجوردان هيندرسون تدرب يوم يوم أمس جيدا بعد راحة ليست طويلة، وجيني فينالدوم تدرب بشكل طبيعي تماما، ونعمل على إصابة جو جوميز ليغيب لفترة تصل من 4 إلى 6 أسابيع فقط".

فينالدوم لم يشارك خلال المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد في الدوري، وكذلك الأمر بالنسبة لجوردان هيندرسون، أما لوفرين فغاب عن تشكيل الفريق لكنه تواجد على مقاعد البدلاء ضد ليستر سيتي.

وواصل كلوب عن سباق اللقب: "سباق اللقب يصبح مشوقا الآن، لقد كان دائما أمر واضح أنه سيصبح قويا حتى النهاية، الفرصة الوحيدة لتحسين مركزنا هي بالفوز بمباريات كرة القدم".

"لم أشك أبدا في دعم الجماهير، لطالما قدرت تشجعيهم وإيمانهم بمساعدتنا من خلال التشجيع، إنه أمر كبير دوما".

"سنكون مستعدين بكل ما نملك، وفي نهاية الموسم أريد أن أكون قادرا على القول بإننا منحنا كل شيء، لا يمكنك ان تحصل على 62 نقطة بدون أن تكون قد أديت بشكل جيد ولدينا الفرصة للحصول على المزيد".

"تلقيت رسالة هذا الأسبوع وكانت علامة على أن الناس تعتقد بأنني بحاجة للمساعدة، لكنني لست كذلك، سيتي أهدر 12 نقطة في آخر 10 مباريات، نحن أهدرنا 7 في آخر 10 مواجهات".

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن سيتي المتصدر، ويتبقى للحمر مواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري يوم السبت.

وتطرق كلوب للحديث عن موعد عود أليكس أوكساليد تشامبرلين قائلا: "إن وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى فتشامبرلين سيكون متاحا، وربما في ربع النهائي، نضعه ضمن قائمة دوري الأبطال ونعتقد أن هناك فرصة له للعب".

وكان تشامبرلين قد أصيب خلال مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي ما أبعده حتى يومنا هذا عن فريقه. إلا أن كلوب ضمه إلى قائمة الفريق للأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

وعند سؤاله عن تحقيق ربح برقم قياسي عالمي قال: "لست الشخص المنوط بمعرفة الأرقام، مايك جوردون رئيس النادي لم يقفز أمامي هذا الصباح وقال الأرقام رائعة لنصرف بعض المال".

وأضاف "من الواضح أننا كان علينا تغيير الأمور للأفضل، وهذا ما فعلناه".

وأتم "قمنا ببناء فريق قوي للمستقبل، ولا نحتاج للكثير من المال، إن كان لديك اللاعبين الذين تحتاجهم فأنت ستعمل معهم".

وأعلن نادي ليفربول عن تحقيقه ربحا قياسيا ليصبح الأول من نوعه في العالم بقيمة 106 مليون جنيه إسترليني كصافي ربح. (طالع التفاصيل)

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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