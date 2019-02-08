عصام عبد الفتاح: أميل لصحة هدف الحدود في الأهلي

يميل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري لصحة هدف حرس الحدود في مرمى الأهلي.

وقال عصام عبد الفتاح: "لقطة الهدف تعد صعبة للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "صعوبة اللعبة تكمن في التصوير أيضا. نحن نعاني من التصوير في الدوري".

وأردف "ولكنني أميل لصحة هدف الحدود في مرمى الأهلي".

وأشار "بكل مصداقية، أميل لعدم وجود أي خطأ في الهدف".

























































ماذا حدث؟

الأهلي فاز على حرس الحدود اليوم الجمعة في ملعب السلام بهدف دون رد في إطار الجولة 21 من الدوري المصري وشهد اللقاء إلغاء هدفا للفريق العسكري.

وانتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحكم الخامس وهو يعمل في أكاديمية الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني والأخير خاض ثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري بست نقاط وكل منهما خاض 18 مباراة.

ردود الأفعال

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري كشف لـFilGoal.com " على الفور سأبدأ التحقيق في الأمر لإثبات مدى صحته، وإن صح ذلك فهذا يعني أن الحكم غير أمين ويستحق شطبه". (طالع التفاصيل)

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري نية الأخير التحقيق في الواقعة بشكل فوري.

وأشار المصدر: " حال التأكد من الأمر فكل من أخطأ حتى في لجنة الحكام ستتم معاقبته لأنه من المفترض أن يكونوا على علم بأين يعمل كل حكم". (طالع التفاصيل)





































































































































































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