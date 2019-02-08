عبد الحفيظ عن أزمة الحكم الخامس: نفس الحكم احتسب ركلة جزاء لـ الزمالك

استشهد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك هذا الموسم أمام المقاولون العرب لينفي وجود أي رابط بين الحكم الخامس حسن السندبيسي والأهلي.

وقال عبد الحفيظ: "الأهلي لا يمتلك أي أكاديمية باسم الأهلاوية ستارز. لسنا طرفا في ذلك على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "السندبيسي هو نفس الحكم الذي احتسب ركلة جزاء لـ الزمالك أمام المقاولون العرب".

وأوضح "السندبيسي أشار لـ أمين عمر ليحتسب ركلة جزاء لـ الزمالك. فكيف تقولون يعمل في الأهلي؟".

وكرر "الأهلي لا يمتلك من الأساس أي أكاديمية في شبين".

في الـ 23 من شهر سبتمبر من العام الماضي انتصر الزمالك بهدفين مقابل هدف على المقاولون العرب.

الزمالك تقدم أولا من علامة الجزاء عن طريق محمود علاء بعد ركلة جزاء أشار بها السندبيسي واحتسبها أيمن عمر.

قبل أن يتعادل إسلام فؤاد للمقاولون ويسجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدف انتصار الزمالك في اللحظات الأخيرة.

ماذا حدث؟

الأهلي فاز على حرس الحدود اليوم الجمعة في ملعب السلام بهدف دون رد في إطار الجولة 21 من الدوري المصري وشهد اللقاء إلغاء هدفا للفريق العسكري.

وانتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحكم الخامس وهو يعمل في أكاديمية الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني والأخير خاض ثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري بست نقاط وكل منهما خاض 18 مباراة.

























































ردود الأفعال

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري كشف لـFilGoal.com " على الفور سأبدأ التحقيق في الأمر لإثبات مدى صحته، وإن صح ذلك فهذا يعني أن الحكم غير أمين ويستحق شطبه". (طالع التفاصيل)

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري نية الأخير التحقيق في الواقعة بشكل فوري.

وأشار المصدر: " حال التأكد من الأمر فكل من أخطأ حتى في لجنة الحكام ستتم معاقبته لأنه من المفترض أن يكونوا على علم بأين يعمل كل حكم". (طالع التفاصيل)





































































































































































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