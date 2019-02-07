مستشفى الأهلي - برنامج جديد لـ وليد سليمان.. واستمرار تأهيل فتحي وأزارو ومروان

يبدأ وليد سليمان نجم الأهلي في تنفيذ المرحلة الجديدة من التأهيل استعدادا للعودة من الإصابة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتخطى وليد سليمان المراحل الأولى من العلاج، ثم بدأ أداء جلسات في الجيم، على أن يبدأ البرنامج التأهيلي الجديد بالجري حول الملعب خلال أسبوع.

وشهدت حالة وليد سليمان تحسنا كبيرا في الفترة الماضية بعدما تخلص اللاعب من واقي الركبة، على أن يكون الجري حول الملعب خلال أسبوع في ملعب التتش.

وكان وليد سليمان تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر واصل الثلاثي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو استكمال التأهيل البدني اسعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزهم للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويخضع الثلاثي لبرنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق ليقترب بشكل كبير من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأخيرا ينتظر خالد محمود طبيب الأهلي معرفة نتيجة الآشعة التي أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وكان عمرو جمال تعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الأهلي أمس الأربعاء.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة حرس الحدود مساء الجمعة في الجولة الـ21 للدوري المصري.

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