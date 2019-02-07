مستشفى الأهلي - برنامج جديد لـ وليد سليمان.. واستمرار تأهيل فتحي وأزارو ومروان

الخميس، 07 فبراير 2019 - 11:53

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي

يبدأ وليد سليمان نجم الأهلي في تنفيذ المرحلة الجديدة من التأهيل استعدادا للعودة من الإصابة.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وتخطى وليد سليمان المراحل الأولى من العلاج، ثم بدأ أداء جلسات في الجيم، على أن يبدأ البرنامج التأهيلي الجديد بالجري حول الملعب خلال أسبوع.

وشهدت حالة وليد سليمان تحسنا كبيرا في الفترة الماضية بعدما تخلص اللاعب من واقي الركبة، على أن يكون الجري حول الملعب خلال أسبوع في ملعب التتش.

أخبار متعلقة

عفيفي: مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس 28 فبراير؟ منفتحون على مناقشة الاقتراح الأهلي يطلق اسم حسن حمدي على قاعة اجتماعات المجلس في الجول يشرح - خطاب الأهلي ورد مجاهد والكاف.. أزمة حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة

وكان وليد سليمان تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر واصل الثلاثي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو استكمال التأهيل البدني اسعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزهم للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويخضع الثلاثي لبرنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق ليقترب بشكل كبير من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأخيرا ينتظر خالد محمود طبيب الأهلي معرفة نتيجة الآشعة التي أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وكان عمرو جمال تعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الأهلي أمس الأربعاء.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة حرس الحدود مساء الجمعة في الجولة الـ21 للدوري المصري.

طالع أيضا

بيكيه: كان على الحكم طرد راموس

فالفيردي: ميسي قد لا يشارك أمام بلباو

مواعيد مباريات الخميس 7-2-2019

بايرن يتأهل بصعوبة لربع نهائي كأس ألمانيا

سيتي يسقط إيفرتون ويتصدر الدوري

الأهلي وليد سليمان الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

"أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 6 دقيقة | المحترفون
أسطورة ليفربول: صلاح يسجل من لا شيء.. لاعب ذكي وليس جشعا 10 دقيقة | أوروبا
تقرير: فينجر يعود قريبا جدا.. ناديان كبيران يريدانه ومنتخب يتمناه 13 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي - برنامج جديد لـ وليد سليمان.. واستمرار تأهيل فتحي وأزارو ومروان 18 دقيقة | الدوري المصري
في ذكرى الفوز الساحق.. الحضري وعبد ربه يحكيان ذبح الفراعنة للأفيال 44 دقيقة | إفريقيا
مدرب بايرن: لم أرغب في المخاطرة بإشراك نوير أمام هرتا برلين 44 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك