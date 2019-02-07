أسطورة ليفربول: صلاح يسجل من لا شيء.. لاعب ذكي وليس جشعا

أشاد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح والدور المركزي الذي يصنعه في خط الهجوم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستخدم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جناح الفريق محمد صلاح في أكثر من مركز حسب سير اللقاء، إذ يشارك اللاعب في بعض الأحيان كرأس حربة صريح.

ووصل محمد صلاح مؤخرا إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 48 منهم مع ليفربول في 61 مباراة فقط.

وقال فاولر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "صلاح يمتلك سجلا رائعا حقا، عندما تشاهده يلعب أنت على الأقل تضمن الحصول على الفرص".

وتابع فاولر "ويظهر لك بوضوح أنه إذا استمر في الحصول على فرص فأنه سيواصل تسجيل الأهداف".

ويقود فاولر لقاء أساطير ليفربول أمام نجوم ميلان المقرر إقامته الشهر المقبل، وكان مهاجم الريدز السابق قد سجل 30 هدفا للفريق في ثلاثة مواسم متتالية.

وأضاف فاولر "صلاح كلل جهوده بالوصول لـ50 هدفا في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه أسرع من أي شخص في تاريخ ليفربول، وعندما تقارنه بنوعيه المهاجمين واللاعبين الذين امتلكهم النادي سابقا ستجد أنه أمر لا يصدق".

وعن تواجد صلاح في أكثر من مركز قال فاولر: "لم يفاجئني الأسلوب الذي لعب به، هو لاعب جيد بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه، في أي مناسبة سيحصل على فرص للتسجيل".

وأوضح "في بعض الأوقات تشعر وكأنه ليس كبعض المهاجمين في الماضي، لكن هذا لا يهم لأن صلاح لاعب فعال وأنا لست مندهشا فهو ينجح في تسجيل الأهداف من لا شيء".

وواصل فاولر مدح محمد صلاح "أعتقد أنه لاعب جيد بغض النظر عن المكان الذي يتمركز فيه، ويمكن للاعبين الأذكياء اللعب في أي مركز وصلاح يجسد اللاعب الذكي".

ويرى فاولر أن مرونة صلاح في اللعب بأكثر من مركز يمنح كلوب وليفربول قيمة كبيرة وحلول خلال المباريات.

وقال فاولر عن ذلك: "كرة القدم تغيرت عن الماضي، كان قبل ذلك لاعب في مركز 9 وأخر مركز 10 لذا كان لديك اثنين على الأكثر، لكن الآن يمكنك اللعب بثلاثة لاعبين وتغيير المراكز للحصول على حلول أخرى".

وأضاف أسطورة ليفربول "بغض النظر عن أي مركز هجومي تلعب فيه، فإذا كنت لاعبا جيدا يمكنك خلق الفرص وإنشاء مساحة لنفسك وبالتالي تسجيل المزيد من الأهداف، وأعتقد أن صلاح أثبت قدرته على فعل ذلك".

وبالحديث عن تطوير كلوب مستوى صلاح قال فاولر: "شهد صلاح تحولا طفيفا في عقليته التهديفية، مما ساهم في جعله منفذ لركلات الجزاء للفريق".

وأوضح فاولر "هذا ليس جشعا أو أنانية من صلاح ولكن أعتقد أن طريقته تغيرت وأصبح أكثر تركيزا وصراحة من ناحية الرغبة في تسجيل المزيد من الأهداف ليصبح هدافا تاريخيا".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنك في بعض الأحيان تحتاج إلى التقليل من الأنانية، وأنا لا أقول هذا جيد أو سيء، ولكن بمقارنة هذا الموقف بجميع المهاجمين الكبار في الماضي سواء مع ليفربول أو فريق آخر فستجد أن هناك دائما قدر قليل من الأنانية في نفوسهم وهو أمر جيد له وبالتأكيد جيد لنا".