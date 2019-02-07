آل الشيخ: بيراميدز أول ناد في العالم يحصل على أحدث جهاز لتحليل الأداء

الخميس، 07 فبراير 2019 - 12:36

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز يوم الخميس شرائه لأحدث معدات تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي لكرة القدم وذلك فور طرحها في الأسواق.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إن بيراميدز أول ناد في العالم يحصل على جهاز catapult vision المتطور، وذلك قبل العديد من الأندية العالمية التي تسعى لاستخدام هذه التقنية والحصول على الجهاز.

جهاز catapult vision هو الأحدث في مجال التحليل الفني لكرة القدم ويوفر قاعدة بيانات كاملة وأيضا يوفر الكثير من الجهد والوقت ويساعد في تطوير أداء اللاعبين.

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كما يقدم الجهاز تحليلا ديناميكيا سريعا لمعاونة الجهاز الفني في التحضير للمباريات.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

بيراميدز الدوري المصري

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