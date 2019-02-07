رودريجيز يحذر: صلاح وماني وفيرمينو رائعون في الهجمات المرتدة

شدد جيمس رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ على صعوبة مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الكولومبي في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية:"الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو رائع في الهجمات المرتدة، سريع وقوي. علينا الاستعداد".

وواصل "نسبة فوز كل فريق هي 50%، أعتقد أن بايرن دائما لديه الفرصة في المباريات الكبرى مثل هذه. نحن فريق كبير يضم لاعبين عظماء".

ويستضيف ليفربول لقاء الذهاب في ملعبه أنفيلد رود في 19 فبراير قبل أن يلعب الإياب في ميونيخ في 13 مارس.

وخسر ليفربول نهائي البطولة في العام الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 بينما ودع بايرن من الدور نصف النهائي على يد الأخير.

وتوج بايرن باللقب 5 مرات آخرها في 2012-2013، ونال ليفربول البطولة نفس عدد المرات وكان تتويجه الأخير في 2004-2005.