عفيفي يرد: هل يحدث تضارب بعد تعيين وكيل معلول وأجايي مديرا تنفيذيا لـ بيراميدز

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز إن المدير التنفيذي الجديد للنادي محمد جمال العاصي "محترف"، في إطار رده على عمل العاصي كوكيل لعدد من لاعبي الأهلي مثل علي معلول ومحمد الشناوي وجونيور أجايي ووليد أزارو.

وأضاف عفيفي في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "محمد جمال العاصي كان مديرا للتعاقدات في بيراميدز، وفي نفس الوقت هو وكيل للاعبين في الأهلي".

وشدد "العاصي كوكيل لاعبين محترف يحترم رغبات موكله. لو كانت ميول العاصي (شرق) وميول اللاعب (غرب) سيسير العاصي في اتجاه الغرب".

وأعلن بيراميدز في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تعيين العاصي مديرا تنفيذيا للنادي خلفا لسيف الوزيري.

وعن اجتماع اتحاد الكرة غدا الأربعاء قال عفيفي: "النادي مازال ثابتا على المربع الذي يقف فيه، ولكننا منفتحين على كل الآراء".

ويمثل العاصي بيراميدز في اجتماع اتحاد الكرة والأندية بحسب تصريحات عفيفي.

ملخص ما حدث قبل الدعوى للاجتماع

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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