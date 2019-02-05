على حساب إنبي.. الأهلي يواصل مسيرة العودة بانتصار عسير من صناعة جيرالدو

واصل الأهلي انتصاراته التي وصلت للرقم 4 على التوالي محليا بالفوز على إنبي 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري.

المباراة كانت قبل الأخيرة للأهلي من مؤجلات الدور الأول، حيث لا يتبقى له سوى مواجهة الزمالك.

فوز الأهلي جاء من صناعة الأنجولي جيرالدو، الذي صنع هدفين لأيمن أشرف وجونيور أجايي على التوالي، قبل أن يسجل محمود قاعود هدفا لإنبي قبيل نهاية المباراة.

المباراة بدأت عكس نهايتها، ضغط من إنبي تجلى في تسديدة من أحمد شكري تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 7.

ولكن الأهلي بدأ في التهديد بعد 4 دقائق حيث فشل أيمن أشرف في استغلال ارتباك إنبي الدفاعي بعد عرضية علي معلول حيث سدد في جسد رامي صبري عوضا عن المرمى.

وفي الدقيقة 27، نال محمد أشرف "روقة" إنذارا للخشونة، قبل دقيقتين من أخطر فرص الأهلي في الشوط. خطأ من عمرو حسام حارس إنبي في تشتيت الكرة لتصل إلى جونيور أجايي الذي سددها ناحية المرمى لكن رامي صبري أنقذ الكرة.

الدقيقة 37 حملت الفرج للأهلي، تسديدة من جيرالدو تصدى لها عمرو حسام إلى ركنية لعبها ناصر ماهر ليشتتها عمرو حسام ولكن جيرالدو هاجم الكرة العالية لتصل إلى أيمن أشرف الذي أودعها الشباك البترولية في الدقيقة 38.

جيرالدو سجل أول صناعة هدف في مشواره مع الأهلي، أما أيمن أشرف فسجل ثاني هدف له مع الأهلي ضد إنبي بعد أن حسم لقاء الدور الثاني الموسم الماضي.

هذا الهدف هو الرابع لأيمن أشرف في 82 مباراة بقميص الأحمر.

وانتهى الشوط الأول بنفس النتيجة، وفي الشوط الثاني سجل الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 55.

جيرالدو الذي صنع الهدف الأول للأحمر ضد الفريق البترولي، صنع الثاني لجونيور أجايي بعد تعاون مع حسين الشحات.

الشحات مرر إلى جيرالدو في الجبهة اليمنى من هجوم الأحمر، ليقوم الأنجولي بدوره بتمرير عرضية أرضية أمام جونيور أجايي.

النيجيري لم يتوان في إيداع الكرة مرمى عمرو حسام في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

أجايي سجل هدفه الثاني مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعد أن سجل ضد مصر للمقاصة قبل مباراتين.

وفي الدقيقة 60 نال عمرو الحلواني إنذارا، في وقت شارك فيه المعار من الزمالك أحمد رفعت بدلا من يحيى تشيزا التنزاني.

وفي الدقيقة 69، شارك عماد فتحي بدلا من أحمد شكري وحسام عاشور في ظهوره الـ500 بقميص الأهلي مكان عمرو السولية.

وبعدها شارك صلاح محسن في مكان جونيور أجايي وأهدر شبه انفراد من أول لمسة له.

وفي الدقيقة 78 نال جيرالدو إنذارا للخشونة.

ومن الخطأ الذي ارتكبه جيرالدو، لعب عمرو الحلواني عرضية على رأس محمود قاعود الذي لم يجد اشتراكا من دفاع الأهلي ليسجل هدف تقليص الفارق لفريق المدرب علي ماهر.

وفي الدقيقة 81، شارك باسم علي في مكان المصاب محمد هاني.

وبعد 4 دقائق نال أحمد رفعت بطاقة حمراء في مشاركته الأولى مع إنبي، وأظهرت الإعادة لقطة قد تُفسر بأنها سخرية من الحكم محمد الصباحي.

أسخن لقطات المباراة جاءت في اللحظات الأخيرة، عرضية من عمرو الحلواني من خطأ وجدت قدم رامي صبري الذي أودعها المرمى، لكن الحكم المساعد ألغى الحكم بداع التسلل لتنتهي المباراة 2-1.

الأهلي حصد نقطته رقم 36 في الدوري وصار على بعد 9 نقاط من الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر الذي يحتل المركز الثالث.

أما إنبي فنال خسارته الأولى بعد 5 مباريات دون هزيمة واستقر في المركز الـ14 بـ21 نقطة.