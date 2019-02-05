كشف أحمد رفعت جناح فريق إنبي كواليس حديثه مع محمد الصباحي حكم مواجهة فريقه أمام الأهلي.

الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي وضعت الأهلي في المقدمة أولا قبل أن يقلص محمود قاعود النتيجة في الدقائق الـ 10 الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد رفعت: "في البداية، الحكم لم يحتسب لي ركلة حرة وطالبته باحتسابها".

وأضاف في تصريحاته الخاصة مع FilGoal.com "قلت للحكم، استحق الحصول على ركلة حرة فأنت احتسبت أكثر من 15 مخالفة ضدنا. ومن هنا شهر في وجهي البطاقة الصفراء الأولى".

وواصل "بعد ذلك، طالبني علي ماهر بعدم الحديث مع الحكم مجددا وفعلت ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "ذهبت للحكم و"طبطبت" عليه وقلت له: "هايل يا كابتن"، ففوجئت بطردي".

وأتم "أقسم بالله لم أقل للحكم أي شيء سوى ذلك فقط وتعرضت للطرد".

















































































































































































رفعت المنتقل إلى إنبي من الزمالك، جلس على مقاعد بدلاء الفريق البترولي قبل أن يشارك في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 85 تلقى أحمد رفعت بطاقة صفراء أولى بسبب الاعتراض على الحكم، قبل أن يتلقى بطاقة جديدة بعدها مباشرة بعد لمس الحكم.

ليخرج مطرودا عقب ظهوره الأول في الدوري المصري منذ 366 يوما.

ظهور أحمد رفعت الأخير في الدوري المصري كان الـ 24 من شهر يناير 2018.

وقتها شارك رفعت مع الزمالك أمام المصري لمدة 8 دقائق، ومن هذا التاريخ ولم يشارك في أي مباراة في الدوري.

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