آل الشيخ: نريد إجابة على ما حدث في مباراة الداخلية.. وتفاصيل مالية حول لاعبي ومدرب بيراميدز

طلب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز إجابة حول ما حدث في مباراة الفريق ضد الداخلية، والتي شهدت دخول رجل أمن إلى أرض الملعب.

وقال آل الشيخ عبر فيسبوك: "نريد إجابة عن ماحدث البارحة في مباراة الداخلية ونزول رجل الأمن بزي رسمي وبسلاح إلى أرض الملعب وماهي العقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم؟".

تحدث عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الداخلية عن لقطة ظهور أحد الضباط في لقاء بيراميدز.

الدقائق الأخيرة من لقاء الداخلية وبيراميدز شهدت ظهور أحد الضباط داخل أرضية الملعب قبل أن يدخل في حديث مع ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا".

حوار بين ضابط ولاعبي بيراميدز أثناء مباراة الداخلية#الدوري_مع_سيكو pic.twitter.com/K4MTih6Ttx — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2019

فمن هو؟

يُجيب المشرف العام على الداخلية: "هو ضابط خدمات طبية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هو طبيب ضابط ويتواجد مع الفريق لتقديم خدمات طبية".

وواصل "كان من المفترض أن يرتدي معطفا حتى لا يختلط الأمر على البعض وسنتحدث معه حول ذلك".

بيراميدز انتصر على الداخلية بثنائية متأخرة عن طريق عمر خربين وكريستيان بينافينتي. (طالع التفاصيل)

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له 3 مباريات أكثر من بيراميدز.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

وفي منشورات أخرى، تحدث آل الشيخ عن قيمة اللاعبين غير المصريين في بيراميدز.

وقال آل الشيخ: "قيمة اللاعبين غير المصريين في بيراميدز 27 مليون دولار، والعروض المقدمة لـ ٦ لاعبين غير المصريين المملوكين للنادي تتجاوز الـ ٣١ مليون دولار".

ويضم بيراميدز بين صفوفه السوريين عمر خربين وعمر ميداني، والأكوادوري جون سيفوينتي، والبيروفي كريستيان بينافينتي، والبوركيني رزاق تراوري والبرازيلي كينو.

وأردف "القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليا ٦٠ مليون و٣٠٠ ألف دولار تشمل الاعبين المعارين للفرق الأخرى".

وأتم: "تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعديه لسنة ونصف في حال مدد التعاقد لسنة القادمة تتجاوز الـ٧ مليون دولار دون المكافآت".

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