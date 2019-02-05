علي ماهر: مندهش من قرار طرد أحمد رفعت.. ما يحدث في أوروبا مختلف عن مصر

عبر علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي عن اندهاشه من قرار محمد الصباحي حكم المباراة بطرد أحمد رفعت أمام الأهلي.

الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي وضعت الأهلي في المقدمة أولا قبل أن يقلص محمود قاعود النتيجة في الدقائق الـ 10 الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال علي ماهر: "الأهلي يعد فريقا كبيرا وذاكرناه بشكل جيد".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "سيطرنا في بداية المباراة وحتى أول نصف ساعة. اللاعبون كانوا رجالا وأشكرهم على ما قدموه طوال المباراة".

وواصل "لا أدري لماذا تعرض أحمد رفعت للطرد. مندهش من قرار الحكم رغم ذهاب اللاعب لتقديم اعتذاره له".

وأوضح "رفعت انفعل على الحكم فحصل على إنذار، فتحدثت معه وطلبت منه الذهاب للحكم والاعتذار له، وعندما نفذ ما قلته له طرده الحكم".

وأشار "في الدوريات الأوروبية، الحكام يتواصلون مع اللاعبين بشكل طبيعي ولكن في الكرة المصرية الأمر يعد مختلفا. لا أرغب في الحديث عن قرارات الحكم".

وأكمل حديثه قائلا: "الدوري هذا الموسم يعد صعبا للغاية ومن الصعب تحديد من يهبط ومن يحصد اللقب".

رفعت المنتقل إلى إنبي من الزمالك، جلس على مقاعد بدلاء الفريق البترولي قبل أن يشارك في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 85 تلقى أحمد رفعت بطاقة صفراء أولى بسبب الاعتراض على الحكم، قبل أن يتلقى بطاقة جديدة بعدها مباشرة بعد لمس الحكم.

ليخرج مطرودا عقب ظهوره الأول في الدوري المصري منذ 366 يوما.

ظهور أحمد رفعت الأخير في الدوري المصري كان الـ 24 من شهر يناير 2018.

وقتها شارك رفعت مع الزمالك أمام المصري لمدة 8 دقائق، ومن هذا التاريخ ولم يشارك في أي مباراة في الدوري.

















































































































































































































































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