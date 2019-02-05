5 أرقام من فوز الأهلي على إنبي.. 9 لاعبين سجلوا مع لاسارتي وعاشور يكتب التاريخ

بعدما سجل أيمن أشرف هدفا للأهلي في مرمى إنبي ارتفع عدد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للأحمر خلال تولي الأوروجواياني مارتين لاسارتي تدريب الفريق.

جيرالدو النادي : الأهلي إنبـي الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما للجولة الـ13 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وبمشاركة حسام عاشور في المباراة حقق قائد الأهلي رقما تاريخيا له مع القلعة الحمراء.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت من المباراة.

500 مباراة عاشور

الرقم الأهم والأبرز في اللقاء هو وصول حسام عاشور قائد الأهلي إلى المباراة رقم 500 له بقميص الفريق الأحمر في مختلف البطولات.

وشارك عاشور البالغ من العمر 32 عاما في الشوط الثاني أمام إنبي ليدخل التاريخ كأكثر لاعب شارك في مباريات مع الأهلي.

أول تمريرة حاسمة

استطاع الأنجولي جيرالدو صناعة الهدف الأول له مع الأهلي بعدما أرسل تمريرة حاسمة إلى زميله النيجيري جونيور أجايي سجل منها الهدف الثاني في مرمى إنبي.

كذلك ساهم جيرالدو في الهدف الأول بعدما ارتدت منه الكرة إلى أيمن أشرف الذي وضعها في شباك الفريق البترولي.

وانضم جيرالدو للأهلي قادما من أول أغسطس الأنجولي في يناير الماضي ولعب حتى الآن 3 مباريات في الدوري.

أول مشاركة بعد فترة غياب

عاد أحمد رفعت للمشاركة في المباريات بعد غياب أكثر من عام كامل.

وانضم أحمد رفعت لصفوف إنبي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

ولم يشارك رفعت في أي مباراة رسمية منذ يوم 24 يناير لعام 2018 الماضي عندما لعب مع الزمالك ضد المصري.

أي ما يساوي 377 يوما غيابا عن المباريات.

وبعد دخوله لأرض الملعب في الشوط الثاني لعب رفعت عدة دقائق فقط قبل أن يحصل على بطاقة حمراء ويخرج مطرودا.

تاسع لاعب يسجل مع لاسارتي

خلال 8 مباريات مع المدرب لاسارتي استطاع 9 لاعبين من الأهلي تسجيل الأهداف.

وقاد لاسارتي الأهلي في 8 مباريات بواقع 5 في الدوري و3 في بطولة إفريقيا، سجل خلالهم 9 لاعبين أهداف الفريق الأحمر.

وسجل مع لاسارتي حتى الآن كل من وليد أزارو وجونيور أجايي وحسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعلي معلول وأيمن أشرف.

ثالث مباراة بدون نظافة شباك

ومن أصل 5 مباريات في الدوري لم يستطع الأهلي الحفاظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط أمام سموحة ومصر للمقاصة.

بينما اهتزت شباك الفريق أمام كل من بيراميدز ووادي دجلة وأخيرا أمام إنبي.

اقرأ أيضا:

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: الخطيب يجتمع بالإدارة لمتابعة جلسة الجبلاية

صورة – إنبي يسجل "هدفا ملغيا" في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي

على حساب إنبي.. الأهلي يواصل مسيرة العودة بانتصار عسير من صناعة جيرالدو

عاشور 500

وأخيرا.. بتروجت يفوز بعد 5 خسائر متتالية ضد دجلة في أولى مباريات محمد عودة