كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي دراسة ناديه التقدم باحتجاج رسمي بسبب ما حدث أمام الأهلي، على حد وصفه.

الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي وضعت الأهلي في المقدمة أولا قبل أن يقلص محمود قاعود النتيجة في الدقائق الـ 10 الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الناصر محمد: "نرى أن هدفنا في مرمى الأهلي يعد صحيحا للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الهدف ليس تسللا على الإطلاق، إلى جانب أن طرد أحمد رفعت ليس مستحقا".

وواصل "ندرس التقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على ما حدث أمام الأهلي اليوم".

وأردف "نحن نتعرض للظلم منذ بداية الموسم. ندرس التقدم باحتجاج بسبب كل ما يحدث لنا".

وأكمل حديثه قائلا: "سنراجع كل اللقطات التي حدثت في المباراة، لنقدمها في الاحتجاج الرسمي لاتحاد الكرة لنثبت بالأدلة ما تعرضنا له من ظلم".

أحمد رفعت لاعب إنبي تعرض للطرد في الدقيقة 85 بعد حديثه مع حكم المباراة. (طالع كواليس الطرد)

وسجل إنبي هدفا في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي عن طريق رامي صبري ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. (طالع التفاصيل)

















































































































































































































































الأهلي حصد نقطته رقم 36 في الدوري وصار على بعد 9 نقاط من الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر الذي يحتل المركز الثالث.

أما إنبي فنال خسارته الأولى بعد 5 مباريات دون هزيمة واستقر في المركز الـ14 بـ21 نقطة.

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