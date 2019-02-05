ماذا ننتظر في اجتماع اتحاد الكرة لحل أزمة المؤجلات.. حلان وآخر "خارج الصندوق"

في تمام الرابعة من ظهر الأربعاء، يجتمع اتحاد الكرة بأندية الدوري الممتاز.

"تمت دعوة أندية الدوري لاجتماع يوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرا لمناقشة كل ما يخص الدوري وموقفه والتهديدات التي تحيط به". هكذا جاءت تصريحات أحمد مجاهد المتحدث الرسمي بإسم المجلس حول الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة.

الحدث الأهم حول الدوري الآن هو مطالبة بيراميدز بعدم مواجهة الأهلي يوم 28 فبراير (مواجهة الدور الثاني) قبل أن يواجه الأهلي الزمالك، المباراة المقررة يوم 30 مارس (مواجهة الدور الأول).

في هذا التقرير، يطرح FilGoal.com 3 حلول للأزمة التي أشعلت الدوري الممتاز في الأيام الأخيرة.

وهنا تظهر 3 حلول أمام اتحاد الكرة، حلان منطقيان وآخر خارج الصندوق.

تحقيق مطلب بيراميدز

ربما يكون هذا هو الحل الأول على طاولة اتحاد الكرة. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز وتقديم موعد مباراة الزمالك والأهلي لتلعب قبل مباراة الأحمر وبيراميدز.

المطلب الذي تضامن معه الزمالك، ضد ما يريده الأهلي. التحدي أمام هذا الحل، هو كيفية إقناع الأهلي بقبول الأمر.

تحقيق مطلب الأهلي

يبقى الوضع على ما هو عليه. هذا ما يريده الأهلي وأوضحه في بيانه الصادر يوم الجمعة الماضي.

هذا الحل يعارضه بيراميدز والزمالك، إقناعهما بتطبيقه هو التحدي الأكبر أمام هذا الحل.

حل خارج الصندوق

لماذا لا يقرر اتحاد الكرة أن تكون مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير، هي مباراة دور الـ16 في كأس مصر، مع تأجيل مباراة الدوري بين الفريقين لأجل غير مسمى لتلعب بعد دربي يوم 30 مارس.

قرار مثل ذلك يؤدي لإرضاء جميع الأطراف بحسب مواقفهم المعلنة حتى الآن.

بالنسبة للأهلي، سيكون هناك تغيير بسيط في جدول مبارياته. لا تغيير في المنافسين بل في البطولات فقط.

بالنسبة لبيراميدز والزمالك، سيواجه الأهلي الأول في الدوري – مباراة الدور الثاني - بعد أن يكون قد واجه الثاني في الدور الأول.

ملخص ما حدث قبل الدعوى للاجتماع

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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