أمير لـ حازم إمام: فليكن دعمك مع الزمالك في مؤجلات الدوري مثل ما فعلت مع شيكابالا

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك رسالة إلى حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الكرة المصرية والزمالك السابق بعد دعم الأخير لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : أبولون بونتو الزمالك الدوري المصري

حازم إمام غرد على حسابه الرسمي على (تويتر) بـ"ادعم شيكابالا". (طالع التفاصيل)

وعقب أمير مرتضى: "أنا أحترم حازم إمام وأُحبه بشدة على المستوى الشخصي ولكني أرغب في معرفة دعمه لـ شيكابالا ضد من؟".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "الزمالك ليس طرفا من الأساس في أزمة شيكابالا. دعمه ضد مين؟".

ويرى أمير "إذا تحدث حازم إمام مع شيكابالا وقام بنصيحته، لأصبح اللاعب في مكانة أخرى تماما. الدعم يكون بشكل مختلف وليس بهذه الطريقة التي تسببت في الأساس في الإضرار بـ شيكابالا".

وأكمل رسالته إلى حازم إمام قائلا: "أتمنى أن تدعم الزمالك في أزمة المؤجلات في الدوري بصفتك عضو في اتحاد الكرة. فلتدعم الزمالك مثلما تدعم شيكابالا".

وأردف "حازم إمام رمز من رموز النادي ويمثل الكرة المصرية وهو كادر كبير ويجب أن يتدخل في أزمة المؤجلات في الدوري".

وتسائل "لماذا لا يلعب الأهلي مؤجلاته بالترتيب؟ لماذا يتم اختيار المواجهات له. فليلعبها بنفس الترتيب".

وأتم "نحن نريد مسابقة قوية ومنظمة".

وكان شيكابالا قد انتقل إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة من الزمالك في الصيف الماضي.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع فريقه اليوناني وسجل هدفا وصنع آخر.

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