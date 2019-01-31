حازم إمام يدعم شيكابالا: الزمالك دائما يقف مع أولاده

دعم حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك والكرة المصرية السابق، محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب القلعة البيضاء.

شيكابالا النادي : أبولون بونتو الزمالك الدوري المصري

شيكابالا يتواجد في قائمة الانتظار لـ الزمالك وذلك عقب عودته من أبولون اليوناني وفسخ عقده مع الفريق.

ساعات قليلة متبقة على نهاية سوق الانتقالات الشتوية وحتى الآن لم يوقع شيكابالا مع أي فريق.

ونشر حازم إمام صورة على حسابه الشخصي على (تويتر) لـ شيكابالا وكتب:"كل الناس بتحبك يا شيكا".

وأضاف "أعلم علم اليقين أن نادي الزمالك دائما يقف مع أولاده، مهما اختلفت وجهات النظر".

اعلم علم اليقين ان نادي الزمالك دايما بيقف مع اولاده مهما اختلفا في وجهات النظر #شيكابالا — Hazem Emam (@14) January 31, 2019

وكان شيكابالا قد انتقل إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة من الزمالك في الصيف الماضي.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع فريقه اليوناني وسجل هدفا وصنع آخر.

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