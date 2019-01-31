حازم إمام يدعم شيكابالا: الزمالك دائما يقف مع أولاده

الخميس، 31 يناير 2019 - 18:33

كتب : FilGoal

شيكابالا

دعم حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك والكرة المصرية السابق، محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب القلعة البيضاء.

شيكابالا يتواجد في قائمة الانتظار لـ الزمالك وذلك عقب عودته من أبولون اليوناني وفسخ عقده مع الفريق.

ساعات قليلة متبقة على نهاية سوق الانتقالات الشتوية وحتى الآن لم يوقع شيكابالا مع أي فريق.

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ونشر حازم إمام صورة على حسابه الشخصي على (تويتر) لـ شيكابالا وكتب:"كل الناس بتحبك يا شيكا".

وأضاف "أعلم علم اليقين أن نادي الزمالك دائما يقف مع أولاده، مهما اختلفت وجهات النظر".

وكان شيكابالا قد انتقل إلى صفوف أبولون اليوناني على سبيل الإعارة من الزمالك في الصيف الماضي.

وخاض شيكابالا 11 مباراة مع فريقه اليوناني وسجل هدفا وصنع آخر.

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