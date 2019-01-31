شدد أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري على أن المجلس يقاتل بكل قوة من أجل استكمال مسابقة الدوري بصورة طبيعية.

وقال شوبير في تصريحات لـ FilGoal.com: "نقاتل بكل قوة من أجل استكمال مسابقة الدوري بصورة طبيعية رغم العراقيل والأزمات التي تمر بها البطولة في الوقت الحالي".

وعن تصريحات تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن شوبير حول تأجيل الدوري شدد شوبير: "ماذا قلت؟ حديثي كان واضحا، وقلت أحلى بلد بلدي".

وكان آل الشيخ قد انتقد تصريحات شوبير التي تحدث عنها في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس.

وكان شوبير قد تحدث على أن أندية الدوري المصري عليها التكيف على الظروف الصعبة.

وتابع شوبير "نتعرض لظروف صعبة ولم يسبق لأي دوري في العالم أن واجهها إلا أن الدوري مستمر حتى النهاية".

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وأضاف "بنموت نفسنا من أجل استكمال الدوري حتى لا يتعرض لأي أزمة، فالمسابقة يتخللها بطولة عربية للأندية وبطولتين إفريقيا في موسم واحد".

وأتم حديثه "وبجانب ذلك بطولة كأس أمم إفريقيا وارتباطات المنتخب الوطني المختلفة ورغم ذلك سنحافظ على إقامة الدوري وانتظامه في المرحلة المقبلة".

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