خاص خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل أيمن حفني إلى الإسماعيلي

الخميس، 31 يناير 2019 - 16:03

كتب : أحمد شوقي

أيمن حفني - الزمالك - وادي دجلة - القميص الجديد

الإسماعيلي كان يرغب في الحصول على خدمات أيمن حفني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولكن الزمالك رفض التخلي عن خدماته.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي طلب حفني البالغ عمره 33 عاما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ولكن الزمالك لم يستجب لطلب النادي الساحلي حسبما علم FilGoal.com بعد الرجوع إلى المدرب كريستيان جروس الذي رفض الاستغناء عن خدمات حفني، عقب جلسة مع مسؤولي النادي.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الإسماعيلي يطلب أيمن حفني الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق الأردن 2004 – الإعجاز الجوهري في تحويل حفنة من الشجعان إلى أبطال مخلدين

وشارك حفني في 69 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري الذي يتصدره الزمالك برصيد 45 نقطة.

ويلعب حفني في الزمالك منذ 2014 عندما رحل عن طلائع الجيش.

واستعار الإسماعيلي لنهاية الموسم اللاعب محمود عبد العاطي (دونجا) من الزمالك ويتمنى تدعيم قائمته بحفني.

اقرأ أيضا:

مستشفى الأهلي - إصابة سعد سمير..وفحص طبي لتحديد موقفه من سيمبا

خبر في الجول - في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الإسماعيلي يطلب أيمن حفني

الشوالي في حوار ممتع: أكره الانتماء للأجانب ولا أنسى لقاء مصر والبرازيل وأبو تريكة ظُلم

مؤمن زكريا لـ في الجول: انتظر رد الجميل لـ أُحد.. وهدفي العودة للمنتخب الوطني

تقرير: الإمارات تشكو قطر لتجنيسها لاعبين بشكل غير شرعي

ميدو: من الصعب وجود الوحدة في المربع الذهبي.. وحلمي قيادة منتخب مصر

أيمن حفني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الجمعة 1 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا.. ودوري أبطال إفريقيا 2 ساعة |
عفيفي يتحدث عن علاقة بيراميدز بالأهلي.. واستراتيجية النادي المستقبلية 2 ساعة | الدوري المصري
هدفان في جيرونا.. بنزيمة يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لشيكابالا في يناير.. والاستمرار مع أبولون 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – ركلات الترجيح تبتسم لـ لاتسيو وتُطيح بـ إنتر من كأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
يزامل تريزيجيه.. رسميا – كريم حافظ إلى قاسم باشا 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك