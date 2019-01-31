الإسماعيلي كان يرغب في الحصول على خدمات أيمن حفني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولكن الزمالك رفض التخلي عن خدماته.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي طلب حفني البالغ عمره 33 عاما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ولكن الزمالك لم يستجب لطلب النادي الساحلي حسبما علم FilGoal.com بعد الرجوع إلى المدرب كريستيان جروس الذي رفض الاستغناء عن خدمات حفني، عقب جلسة مع مسؤولي النادي.

وشارك حفني في 69 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري الذي يتصدره الزمالك برصيد 45 نقطة.

ويلعب حفني في الزمالك منذ 2014 عندما رحل عن طلائع الجيش.

واستعار الإسماعيلي لنهاية الموسم اللاعب محمود عبد العاطي (دونجا) من الزمالك ويتمنى تدعيم قائمته بحفني.

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