رد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بخصوص ضرورة تعايش كل الأندية المصرية مع ظروف المسابقة المحلية.

وقال عفيفي: "أولا، نادي بيراميدز يحترم منظومة الكرة المصرية التي هو جزءً منها ونسعى دائما أن يكون تأثيرنا بالإيجاب على الكرة المصرية ونهتم كما تهتم كل مؤسسة مصرية بإنجاح تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية".

واستدرك في تصريحاته عبر FilGoal.com "ولكن في الوقت نفسه يرفض نادي بيراميدز إخفاء أي فشل إداري والتعتيم عليه تحت تأثير الابتزاز".

وأوضح "ابتزاز بأن المعترض يريد إلحاق الأذى بسمعة الكرة المصرية وبالتالي الإضرار بتنظيم مصر لكأس الأمم".

وأكد "لا يضر بسمعة الكرة المصرية شيء أكثر من العشوائية".

وأضاف "ثانيا، لا أعرف من منح الحق لكابتن أحمد شوبير بتحديد من يلعب ومن لا يشارك؟ نسعى للوصول لمن فعل ذلك ليمنحنا جدول منتظم للدوري".

واستمر "ثالثا، لا أعرف هل تصريحات نائب رئيس اتحاد الكرة بناءً على رأيه الشخصي أم تصريحات تُعبر عن رأي اتحاد الكرة أم عن رأي منظومة أون سبورت وراديو أون".

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وأشار "نعتقد أن شخصية مثل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لا يمكن أن يكون لها هذا الرأي أو يكون توجهها بهذا الشكل لأنه يعد شخصلا مسؤولا".

وأكمل حديثه قائلا: "كما نعتقد أن منظومة أون سبورت منظومة مصرية محترمة تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأردف "أما إذا كان هذا رأيه الشخصي، فكيف يفترض بنا الآن الثقة في نزاهة وعدالة مسابقة، يكون هذا هو رأي نائب رئيس الاتحاد فيها".

وعقب على جملة نائب رئيس اتحاد الكرة بأن "كل من يجلس في غرفة مكيفة الهواء يخرج ببيانات"، إذ رد المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز "لا أحد يجلس في غرفة مكيفة الهواء في هذا الجو البارد".

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