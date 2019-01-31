نفى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر التقارير المنتشرة عن إبلاغه بتوقيع عقوبة عليه بسبب ضربة جزاء مواجهة وادي دجلة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل دجلة هدفه عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها محمد الشناوي.

وقال الشناوي في تصريحات لـ FilGoal.com تعقيبا على ذلك: "لم يحدث أنني تعرضت لعقوبة بسبب ركلة الجزاء".

وتابع "لا أعلم مصدر أو سبب لهذا الكلام المغلوط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يتحدث معي حول ذلك الموضوع".

وأتم تصريحاته المقتضبة "يبدو أنها معلومات غير صحيحة ولا أعلم مصدرها".

وكانت انتشرت تقارير تفيد بتعرض الشناوي إلى عقوبة بسبب ركلة الجزاء المحتسبة على الأهلي بخطأ منه.

وخاض محمد الشناوي 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم واستقبلت شباكه 5 أهداف.

بينما حافظ الشناوي على نظافة شباك الأهلي في 6 مباريات مختلفة بواقع 5 في الدوري ومباراة من مباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

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