خاص فيلم في الجول - في الذكرى التاسعة.. نجوم مصر يحكون كواليس كأس إفريقيا 2010

الخميس، 31 يناير 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

احتفال مصر بهدف جدو في شباك غانا نهائي أمم إفريقيا 2010

في الذكرى التاسعة لتربع مصر لآخر مرة على عرش القارة السمراء، FilGoal.com يعيد نشر فيلمه الخاص بكواليس البطولة القارية التي اكتسح فيها الفراعنة منتخبات إفريقيا في 2010.

نجوم منتخب مصر يرون كواليس رحلة الفريق في أنجولا نحو التتويج السابع في تاريخه بالكأس القارية.

كواليس اختيار المفاجأة محمد ناجي "جدو".. غياب محمد أبو تريكة.. وتغيير حسن شحاتة لأسلوبه..

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استرجع هذا الإنجاز التاريخي في فيلم FilGoal.com

منتخب مصر كأس إفريقيا

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