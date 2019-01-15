عبد الغني: فضل لا يمتلك الخبرة الكافية لتولي منصب مدير كأس الأمم

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي لا يملك الخبرة الكافية لتولي منصب مدير كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر الصيف المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات لإذاعة 9090: "فضل شاب واعد. أحترمه، لكنني أرى أنه لا يملك الخبرات الكافية لهذا المنصب".

وأضاف "أرى أنه من الأفضل أن يشارك في العمل في البطولة ليكتسب الخبرة اللازمة".

وأتم عبد الغني: "هذا لا يقلل من قيمة وشخص محمد فضل بكل تأكيد".

كشف أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق عن اقتراب محمد فضل من منصب مدير بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف "الإعلان الرسمي عن صاحب هذا المنصب سيكون يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير".

وواصل "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد هو من طرح فكرة محمد فضل. جميعنا وافقنا ولكن يبقى فقط الطرح بشكل رسمي واتخاذ القرار النهائي".

وتابع "محمد فضل مارس كرة القدم من قبل وهو شخص موهوب ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية. هو واجهة جيدة جدا".

وأشار شوبير: "مجدي عبد الغني لم يمانع وجود فضل. هو فقط عرض خدماته على اتحاد الكرة ولكن التوجه الآن لـ الشباب".

وأتم "الأولوية لـ محمد فضل".

وفازت مصر بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا عقب التغلب على جنوب إفريقيا بواقع 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق وجود اسم محمد فضل ضمن المرشحين لتولي منصب مدير كأس الأمم. (طالع التفاصيل)

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