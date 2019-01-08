قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي مرشح لتولي منصب مدير كأس أمم إفريقيا 2019.

وفازت مصر رسميا اليوم الثلاثاء بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا عقب التغلب على جنوب إفريقيا بواقع 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

وتحدث مجاهد لـFilGoal.com قائلا: "محمد فضل بين الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير البطولة فهو شاب صغير ويجيد التحدث بأكثر من لغة".

وتابع "كل شيء سيتم الإعلان عنه عقب العودة إلى مصر واجتماع اتحاد الكرة في الأيام المقبلة لمناقشة جميع الأمور ودراسة كل الأسماء المرشحة لتولي جميع المناصب".

في الوقت ذاته علم FilGoal.com أنه خلال جلسة جمعت أعضاء اتحاد الكرة في العاصمة السنغالية داكار عقب الفوز بشرف التنظيم أنه تم طرح اسم مصطفى مراد فهمي لتولي منصب مدير البطولة بالإضافة لعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن.

وسبق لمصطفى مراد فهمي أن شغل منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما رشح نفسه في سباق انتخابات الأهلي لتولي منصب نائب الرئيس.

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