هل اقترب الرحيل؟ كوفي: أي عاقل سيستمر مع مسؤولين يتعاملون معه بهذا الشكل؟

لماذا دائما يكون الاتقان في عملى ومرعاة ضميرى جزائها المعاملة السيئة وعدم التقدير ؟؟ لماذا دائما اللاعب الاجنبي المغترب الذي يبتعد عن اسرته وابنائه من اجل السعي وراء رزقه لا يتم تقديره ومعاملته بهذا الشكل ؟؟؟؟ اريد ان يعلم الجميع وخاصة جماهير المصرى انني لعبت مباراة يوم وفاة ابنتى ولم اعتذر عنها لعبت عدة مباريات وانا مصاب ايضا وافعل ذلك حتى الان لم اغيب عن التدريبات ابدا لم افتعل اي مشكلة منذ دخولي للنادي مع اي لاعب او مدرب يتم دفع رواتب جميع اللاعبين ويتم استثناء محمد كوفى فقط دون اي لاعب اخر في كل مرة يجب ان اهدر وقتى في التفاوض مع المسئولين على دفع اموالى التي هي في الاساس حقي ومع ذلك ايضا لم اغيب عن اى تدريب او افتعل اي مشاكل،،،،، كل هذا ليتم اجباري على التجديد ومساومتي على حقي واموالي... فلكي احصل عليها لابد من تمديد عقدي بالاجبار.... اي عاقل سوف يستمر او يمدد عقده مع مسئولين يتعاملوا معه بهذا الشكل ويقوموا بابتزازة ؟؟؟ علمت من احد اصدقائي في بورسعيد ان هناك اخبار تقول كوفي يرفض التجديد للمصري رغم انه تم عرض عليه مبلغ كذا للاستمرار في بورسعيد وكلها ارقام من وحي الخيال وليست صحيحة.... مؤخرا تفاجئت باكثر من وكيل تحدث معي وأبلغني ان هناك مسئولين في المصري طلبوا منه البحث لي عن عرض لبيعي في اقرب وقت ممكن.. وطبعا هذا من دون علمي !!! اي نادي يحدث به ذلك ؟؟؟ اريد ان اقول في النهاية لكل ظالم وخائن للامانة ان هناك الله العدل الذي لا يرضي بالظلم .... لن انسى جماهير المصري الكبيرة التي اكن لها كل احترام فمنذ اليوم الاول لقيت الدعم والمساندة منهم... وحتى التدريب الاخير الذين حضروه كانوا يطلبون مني البقاء والاستمرار في بورسعيد وهذا ما كنت اتمناه ايضا ولكن انا اسف لكم لست انا السبب في عدم تلبية رغبتكم... اشكركم جميعا 💚💚