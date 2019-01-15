هل اقترب الرحيل؟ كوفي: أي عاقل سيستمر مع مسؤولين يتعاملون معه بهذا الشكل؟

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 12:44

كتب : FilGoal

محمد كوفي مع المصري أمام الإسماعيلي

هاجم محمد كوفي مدافع النادي المصري مجلس إدارة ناديه بسبب ما وصفه بـ"المعاملة السيئة وعدم التقدير".

محمد كوفي

النادي : المصري

المصري

وقال كوفي في بيان نشره عبر حسابه الموثق على إنستاجرام: "لماذا دائما يكون الاتقان في عملى ومرعاة ضميرى جزائهما المعاملة السيئة وعدم التقدير؟ لماذا دائما اللاعب الاجنبي المغترب الذي يبتعد عن أسرته وأبنائه من اجل السعي وراء رزقه لا يتم تقديره ومعاملته بهذا الشكل؟".

أضاف "أريد ان يعلم الجميع وخاصة جماهير المصرى أنني لعبت مباراة يوم وفاة ابنتى ولم أعتذر عنها، لعبت عدة مباريات وأنا مصاب ايضا وأفعل ذلك حتى الآن، لم أغب عن التدريبات أبدا، لم أفتعل أي مشكلة منذ دخولي للنادي مع أي لاعب أو مدرب، يتم دفع رواتب جميع اللاعبين ويتم استثناء محمد كوفى فقط دون أي لاعب آخر".

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وأردف "في كل مرة يجب أن أهدر وقتى في التفاوض مع المسئولين على دفع اموالي التي هي في الأساس حقي، ومع ذلك ايضا لم أغب عن أى تدريب أو أفتعل اي مشاكل".

وأكمل "كل هذا ليتم إجباري على التجديد ومساومتي على حقي واموالي، فلكي أحصل عليها لابد من تمديد عقدي بالإجبار، أي عاقل سوف يستمر او يمدد عقده مع مسئولين يتعاملون معه بهذا الشكل ويقومون بابتزازه؟".

وكشف "علمت من أحد أصدقائي في بورسعيد أن هناك أخبارا تقول إن كوفي يرفض التجديد للمصري رغم أنه تم عرض مبلغ كذا عليه للاستمرار في بورسعيد وكلها أرقام من وحي الخيال وليست صحيحة، مؤخرا فوجئت بأكثر من وكيل تحدث معي وأبلغني أن هناك مسئولين في المصري طلبوا منه البحث لي عن عرض لبيعي في أقرب وقت ممكن.. وطبعا هذا من دون علمي، اي نادي يحدث به ذلك؟".

وأتم كوفي بيانه "أريد ان أقول في النهاية لكل ظالم وخائن للامانة أن هناك الله العدل الذي لا يرضي بالظلم. لن أنسى جماهير المصري الكبيرة التي أكن لها كل احترام فمنذ اليوم الأول لقيت الدعم والمساندة منهم، وحتى التدريب الاخير الذين حضروه كانوا يطلبون مني البقاء والاستمرار في بورسعيد وهذا ما كنت أتمناه ايضا ولكن أنا آسف لكم لست أنا السبب في عدم تلبية رغبتكم... أشكركم جميعا".

ولعب كوفي 16 مباراة مع المصري هذا الموسم سجل فيهم هدفين.

البوركينابي لعب لبتروجيت والزمالك في مصر، بجانب مجموعة من الأندية الخليجية.

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لماذا دائما يكون الاتقان في عملى ومرعاة ضميرى جزائها المعاملة السيئة وعدم التقدير ؟؟ لماذا دائما اللاعب الاجنبي المغترب الذي يبتعد عن اسرته وابنائه من اجل السعي وراء رزقه لا يتم تقديره ومعاملته بهذا الشكل ؟؟؟؟ اريد ان يعلم الجميع وخاصة جماهير المصرى انني لعبت مباراة يوم وفاة ابنتى ولم اعتذر عنها لعبت عدة مباريات وانا مصاب ايضا وافعل ذلك حتى الان لم اغيب عن التدريبات ابدا لم افتعل اي مشكلة منذ دخولي للنادي مع اي لاعب او مدرب يتم دفع رواتب جميع اللاعبين ويتم استثناء محمد كوفى فقط دون اي لاعب اخر في كل مرة يجب ان اهدر وقتى في التفاوض مع المسئولين على دفع اموالى التي هي في الاساس حقي ومع ذلك ايضا لم اغيب عن اى تدريب او افتعل اي مشاكل،،،،، كل هذا ليتم اجباري على التجديد ومساومتي على حقي واموالي... فلكي احصل عليها لابد من تمديد عقدي بالاجبار.... اي عاقل سوف يستمر او يمدد عقده مع مسئولين يتعاملوا معه بهذا الشكل ويقوموا بابتزازة ؟؟؟ علمت من احد اصدقائي في بورسعيد ان هناك اخبار تقول كوفي يرفض التجديد للمصري رغم انه تم عرض عليه مبلغ كذا للاستمرار في بورسعيد وكلها ارقام من وحي الخيال وليست صحيحة.... مؤخرا تفاجئت باكثر من وكيل تحدث معي وأبلغني ان هناك مسئولين في المصري طلبوا منه البحث لي عن عرض لبيعي في اقرب وقت ممكن.. وطبعا هذا من دون علمي !!! اي نادي يحدث به ذلك ؟؟؟ اريد ان اقول في النهاية لكل ظالم وخائن للامانة ان هناك الله العدل الذي لا يرضي بالظلم .... لن انسى جماهير المصري الكبيرة التي اكن لها كل احترام فمنذ اليوم الاول لقيت الدعم والمساندة منهم... وحتى التدريب الاخير الذين حضروه كانوا يطلبون مني البقاء والاستمرار في بورسعيد وهذا ما كنت اتمناه ايضا ولكن انا اسف لكم لست انا السبب في عدم تلبية رغبتكم... اشكركم جميعا 💚💚

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