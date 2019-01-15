البدري يشيد بقرار آل الشيخ بعدم بيع بيراميدز

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 11:44

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

أشاد حسام البدري رئيس إدارة الكرة في بيراميدز بقرار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، ومالك النادي، برفضه بيع النادي رغم حجم الإغراءات المالية الضخمة، بحسب تصريحات البدري.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "القرار صائب للغاية وسيعود بفائدة كبيرة على الكرة في مصر في السنوات المقبلة".

وأكمل "تركي آل الشيخ يبذل جهودا ضخمة من أجل تطوير الرياضة وكرة القدم في الوطن العربي، بصفة عامة ومصر بصفة خاصة باعتباره رئيسا للاتحاد العربي".

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واستدرك البدري "آل الشيخ يبذل جهودا كبيرة في سبيل إيجاد كيان مميز بحجم نادي بيراميدز الذي بات يعتبر في زمن قياسي، أحد أهم الأندية المصرية والعربية".

أضاف البدري "آل الشيخ محب وعاشق لمصر، ويسعى دائما لتطوير كرة القدم المصرية، وساهم في دعم العديد من الأندية بجانب إيجاد كيان بيراميدز الضخم والذي ساهم كثيرا في تطوير الكرة المصرية ضخ استثمارات ضخمة للغاية بها خلال الأشهر الماضية، ما ساهم في زيادة قوة المنافسة وارتفاع القيمة التسويقية للمسابقة المحلية".

البدري أوضح "آل الشيخ في كل جلساته يشير ويؤكد علي حبه لمصر وشعبها ويؤكد على حبه الشديد لها ورغبته في المساهمة باستثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة، ولا يمكن لأحد أن ينكر دوره الهائل في تطوير الكرة بمصر وضخ استثمارات ضخمة بها، بجانب دوره في تطوير الكرة العربية بفضل رئاسته للاتحاد العربي لكرة القدم".

وأعلن تركي آل الشيخ في وقت سابق قراره بعدم بيع نادي بيراميدز. (طالع التفاصيل)

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