"بدأناها مع بعض وهنكملها".. تركي آل الشيخ: لن أبيع بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قراره بعدم بيع نادي بيراميدز.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية على (فيسبوك) يظهر خلاله بعض من لاعبي بيراميدز والجهاز الفني للفريق وأحمد حسن المتحدث باسم النادي وحسام البدري وأعضاء من الإدارة، يوجهون رسالة إلى تركي آل الشيخ لمطالبته بالاستمرار.

رسالة جاءت تحت عنوان "بدأناها مع بعض وهنكملها مع بعض".

وكتب تركي آل الشيخ: "لن أبيع".

وغرد تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (تويتر) ليكتب: "بدينا مع بعض ونبقى مع بعض.. لن أبيع"، مع صورة لعلم مصر بجانب علم السعودية.

بدينا مع بعض ونبقى مع بعض ... لن ابيع 👍❤️🌹🔥🇸🇦🇪🇬 pic.twitter.com/qSFM5WS9VN — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 13, 2019

وكشف تركي آل الشيخ في وقت سابق عن دراسته لعرض لبيع نادي بيراميدز.

وتحدث وقتها مع قناة MBC مصر قائلا: "وصلني عرض خليجي مغر جدا لبيع بيراميدز، ومن المقرر أن أدرس العرض مع الذين قدموه يوم 8 يناير، وإذا كانت قيمة العرض نفس ما وصلني فلماذا لا نأخذ قرار البيع".

وأوضح "لدي فرصة للاستثمار في عدد من الأندية الأوروبية، فكنت أرغب في إثبات وجهة نظري من خلال العمل في مصر وهذا ما حدث". (طالع التفاصيل)

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