"بدأناها مع بعض وهنكملها".. تركي آل الشيخ: لن أبيع بيراميدز

الأحد، 13 يناير 2019 - 22:25

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قراره بعدم بيع نادي بيراميدز.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو على صفحته الرسمية على (فيسبوك) يظهر خلاله بعض من لاعبي بيراميدز والجهاز الفني للفريق وأحمد حسن المتحدث باسم النادي وحسام البدري وأعضاء من الإدارة، يوجهون رسالة إلى تركي آل الشيخ لمطالبته بالاستمرار.

رسالة جاءت تحت عنوان "بدأناها مع بعض وهنكملها مع بعض".

أخبار متعلقة

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن إثارة نارية بين إيهاب جلال وحسام حسن.. المصري 3-3 بيراميدز تركي آل الشيخ: أدرس عرضا خليجيا مغريا لبيع بيراميدز.. وكنا نستحق فوزا مريحا على الأهلي البدري: تركي آل الشيخ أحدث حالة إيجابية في الدوري المصري.. وسينجح بمنصبه الجديد

وكتب تركي آل الشيخ: "لن أبيع".

وغرد تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (تويتر) ليكتب: "بدينا مع بعض ونبقى مع بعض.. لن أبيع"، مع صورة لعلم مصر بجانب علم السعودية.

وكشف تركي آل الشيخ في وقت سابق عن دراسته لعرض لبيع نادي بيراميدز.

وتحدث وقتها مع قناة MBC مصر قائلا: "وصلني عرض خليجي مغر جدا لبيع بيراميدز، ومن المقرر أن أدرس العرض مع الذين قدموه يوم 8 يناير، وإذا كانت قيمة العرض نفس ما وصلني فلماذا لا نأخذ قرار البيع".

وأوضح "لدي فرصة للاستثمار في عدد من الأندية الأوروبية، فكنت أرغب في إثبات وجهة نظري من خلال العمل في مصر وهذا ما حدث". (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر

في الدوري بيراميدز تركي آل الشيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

"بدأناها مع بعض وهنكملها".. تركي آل الشيخ: لن أبيع بيراميدز 16 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – إنتر يكتسح بينفينتو 6-2 ويصل ربع نهائي كأس إيطاليا 27 دقيقة | أوروبا
حمدي فتحي: رغبتي معلنة منذ البداية.. أسعى للحصول على كل البطولات مع الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
شيلونجو: سنعمل على التعويض ضد الإفريقي التونسي 50 دقيقة | إفريقيا
سولشاير: علينا أن نؤمن بإمكانية الفوز في كل مباراة.. دي خيا لا يصدق 55 دقيقة | أوروبا
بوكيتينو: الشوط الثاني كان الأفضل لـ توتنام منذ تواجدي هنا.. ولكن دي خيا خارق 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك