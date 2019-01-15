شرح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سبب صدور عقوبات بحق الترجي التونسي أمس الاثنين، بعد مرور شهرين من خوضه لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وعُوقب الترجي التونسي بلعب مباراتين دون جمهور بسبب "الاعتداء على حافلة الأهلي قبل النهائي وإشعال الشماريخ"، وفقا لما أعلنه النادي التونسي عبر موقعه الرسمي. (طالع التفاصيل)

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـFilGoal.com: "أولا، هذه قرارات من لجنة الانضباط. مواعيد اجتماعات تلك اللجنة ليست دورية، وإن كان يتم تحديد مواعيدها من قبلها بفترة".

وأوضح "لجنة العقوبات في الكاف لجنة منفصلة وخارج السياق الوظيفي التنظيمي في المقر الرئيسي للكاف، فهي لا تعمل بشكل دوري إنما باجتماعات منفصلة كل فترة حيث تضم أعضاء من جنسيات مختلفة".

وأضاف "تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة بين مباراتي نهائي النسخة الماضية، لأن من الضروري أن يتم الحكم في أحداث مباراة الذهاب قبل لعب مباراة الإياب".

وأكمل "ما حدث هو تفعيل للعقوبات التي نالها الترجي في مباراة نصف النهائي ضد بريمييرو دو أوجوستو الأنجولي، وهو القرار الذي اتخذ في آخر اجتماع للجنة".

واستدرك "في النهاية، الترجي لم يخض أي مباراة على ملعبه قبل إعلان العقوبة، هذا يعني أن العقوبة لم تتأخر".

وتأهل الترجي مباشرة لدور المجموعات في النسخة الاستثنائية لدوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا، ولعب أول مباريات دور المجموعات ضد هوريا الغيني خارج أرضه.

وبالتالي، سيخوض الترجي مباراتي بلاتينوم الزيمبابوي في الجولة الثانية، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة، دون حضور جماهيري.

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